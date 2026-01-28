قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أمل حجازى تثير الجدل: الحجاب حتة قماش لا تعنيني

أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة أمل حجازي، حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها الصادمة بشأن خلعها للحجاب، ورؤيتها له وذلك فى لقاء تلفزيوني لها. 

وقالت حجازي: خلعت حتة قماش ما تعنيني، يمكن غيري ناس تعنيلهم كتير، ولكن بالنسبة ليا ما غيرتلي شي إبيماني بالله.

كما تحدثت عن أغنيتها السابقة التى تدعو فيها الفتيات لارتداء الحجاب قائلة: جلّ من لا يخطئ، دلوقتي ما بعملها، وبشطب أغنية حجابك تاج من سجلي، لأن البنت فيها تكون حلوة بحجاب وبلا حجاب، وحجابها مش تاجها.

لقاء أمل حجازي مع نضال الأحمدية 

وقد كشفت حجازي، خلال لقاء إعلامي مع الصحفية نضال الأحمدية، عن تجربة شخصية مع معرفتها بالقرآن الكريم، مؤكدة أنها في بداياتها لم تكن على دراية كافية بالنصوص القرآنية.

وقالت إنها كانت تظن أن عبارة “أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك” هي آية قرآنية، قبل أن يخبرها أحدهم بأنها حديث نبوي شريف وليست من القرآن.

وأضافت: “أنا لا أؤمن بالأحاديث وأسير فقط وفق ما ورد في القرآن الكريم”، في إشارة إلى منهجها الديني الحالي.

وتُعد هذه التصريحات من بين أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول الفنانة أمل حجازي منذ اعتزالها الفن وتفرغها للإنشاد الديني، ثم خلع الحجاب مرة أخرى.

شاركت حجازي جمهورها أحدث صور ليها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام،  في يوليو الماضي وظهرت أمل حجازي بشعر كيرلي وميكاب ناعم وتعتبر هذه الصور الأولى بعد إعلان خلعها الحجاب بعد أن ارتدته لمدة ٧ سنوات.

‎فى مارس ٢٠٢٤ ، أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر منصات السوشيال ميديا بدون حجاب في أحد المحال التجارية، وتغني أغنيتها المعروفة والشهيرة «زمان».

بمجرد تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر أمل حجازي بدون حجاب، أُصيبت مواقع التواصل الاجتماعي، بحالة من الجدل الواسع منقسمين بين مؤيد ومعارض لقرارها بخلع الحجاب.

واهتمت حجازي بالرد على منتقديها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث شاركت منشور عبر منصة فيسبوك قالت خلاله:

‎«إلى كل من يهمة الأمر أنا لم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض.. ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله.. ولم أخلع حشمتي ، وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئًا آخر.. مع حبي وإحترامي اقتضي التوضيح.

