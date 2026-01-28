فى ذكراه.. اللحظات الأخيرة بـ حياة الفنان عبد الله غيث

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله غيث، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية في 28 يناير عام 1930، وغيبه الموت في مثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أصاب كبده ورئتيه معًا.

مسيرة عبد الله غيث الفنية

عمل عبد الله غيث بالزراعة ، وكان يشرف على أرضه لسنوات وبعد ذلك اتجه للتمثيل، وهو كان متزوجًا من ابنة خالته التي أنجبت منه ثلاث أبناء.

عانى غيث، في مسيرة حياته التعليمية، حيث عرف بالتلميذ الشقي الذي كان يحب الهروب من المدرسة ليذهب إلى السينما والمسارح والحفلات الصباحية، وحصل على الإعدادية ثم الثانوية بصعوبة كبيرة، وظل بعدها يعمل بالزراعة، ثم انتقل إلى القاهرة.

وبدأ عبدالله غيث مشواره الفني، في الفترة الأخيرة من الخمسينيات، له مشاركات عديدة في السينما المصرية ولكن بأدوار صغيرة، من أبرزها دوره في فيلم «رابعة العدوية»، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت على خشبة المسرح، فقدم العديد من المسرحيات التي تحسب له من أبرزها، مصرع كليوباترا، وصفعة مع الشيطان، ومن أهم أعماله في عالم التليفزيون، هو مسلسل المال والبنون، والرسالة، ومسلسل ذئاب الجبل.

بعد مشاهدة الفنان العالمي أنتوني كوين أداء عبد الله غيث في فيلم «الرسالة» طلب أن يبدأ الفريق العربي في تصوير النسخة العربية أولاً.

عبد الله غيث أول من قدم شخصية رئيس الجمهورية بشخصيته الحقيقة في مسلسل «الثعلب»، وهو يرتدى الجلباب ويجلس فى بيته بميت ابو الكوم، ونجح غيث فى الوصول لشكل السادات ولزماته ومفرداته اللغوية، وبكت جهان السادات في دور قدمه والدي بمسرحية «الوزير العاشق»، ومنحه الرئيس السادات عدد كبير من الأوسمة.

عبد الله غيث وقصة وفاته

قبل أيام من رحيل عبدالله غيث، ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتوجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيها أيامه الأخيرة، وعددها 18 يومًا.

عندما علم بذلك الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أرسل وفدًا لزيارة عبد الله غيث، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم "الرسالة" الذي جسد فيه دور حمزة بن عبد المطلب (عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)، وكان الوفد الليبي أخذ تكليفًا من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإتقاذ حياته.

وقام الوفد الليبي بإخبار الفريق الطبي، بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبد الله غيث إلى أي مكان لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء المعالجين أخبروهم بأن الوقت قد فات والحالة لا تسمح بذلك.

ورحل عبد الله غيث تاركًا 8 مشاهد في مسلسل "ذئاب الجيل" لم يصورها، ما جعل المخرج مجدي أبو عميرة يغير من أحداث المسلسل ليقتل “علوان أبو البكري” حتى تتناسب الأحداث مع رحيله.