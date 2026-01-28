قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
رياضة

من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا

كرة دوري أبطال أوروبا
كرة دوري أبطال أوروبا
إسراء أشرف

اقتربت مرحلة المجموعات من نهايتها في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مع اقتراب وضوح الصورة حول الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الثامنة والحاسمة من البطولة مساء اليوم الأربعاء.

وفي صدارة الترتيب العام، تصدر أرسنال جدول المجموعة برصيد كامل بلغ 21 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته السبع، متبوعًا ببايرن ميونخ الذي جمع 18 نقطة، مع خسارة وحيدة أمام آرسنال.

وبذلك، ضمن الفريقان مقعديهما المباشرين في دور الـ16، حيث لن تواجههما أي ضغوط في الجولة الأخيرة سوى تحسين الترتيب فقط.

من جهة أخرى، حسمت أربعة أندية خروجها من البطولة رسميًا بعد نتائج ضعيفة، وهي آينتراخت فرانكفورت (4 نقاط)، سلافيا براغ (3 نقاط)، وفياريال وكيرات ألماتي (نقطة واحدة لكل منهما).

وستخوض هذه الفرق الجولة الأخيرة دون رهانات على التأهل، ربما مع منح الفرصة للاعبيها الأساسيين للراحة.

أما الصراع الأقوى فيستمر بين 14 فريقًا على 6 مقاعد متبقية للتأهل المباشر، أبرزها ريال مدريد وليفربول (15 نقطة لكل منهما) وتوتنهام (14 نقطة)، الذين يقتربون من ضمان مقاعدهم في ثمن النهائي.

وفي المقابل، تواجه أندية مثل باريس سان جيرمان، نيوكاسل، تشيلسي، برشلونة، سبورتينج لشبونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، وأتالانتا (13 نقطة لكل منها) منافسة محتدمة، مع احتمالية حسم التأهل بناءً على فارق الأهداف والحسابات الدقيقة.

على صعيد فرق الملحق، تتنافس 12 نادٍ على بطاقات المراكز من 9 إلى 24، وهي أولمبيك مارسيليا، باير ليفركوزن، موناكو (9 نقاط لكل منها)، وآيندهوفن، أتلتيك بيلباو، أولمبياكوس، نابولي، كوبنهاجن (8 نقاط)، وكلوب بروج (7 نقاط)، وبودو جليمت، بنفيكا، بافوس، ويونيون سان جيلواز، وأياكس (6 نقاط).

وستشكل الجولة الأخيرة فرصة ذهبية لهذه الفرق للعبور إلى مرحلة الملحق، التي تمنحها فرصة جديدة للمنافسة على التأهل إلى دور الـ16.

وبهذا الشكل، تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا مراحلها الحاسمة، مع معارك قوية على التأهل المباشر والملحق، وسط توقعات بجولات حماسية ومواجهات قد تحمل مفاجآت كبيرة قبل الأدوار الإقصائية.

دوري أبطال أوروبا سيناريوهات التأهل في دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

جانب من الحلقة

رئيس اتحاد الكُتّاب:الثقافة والأدب الجسر الحقيقي للتقارب بين الشعوب

الذهب

الذهب يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية

الدواجن

منتجي الدواجن: لم نستورد دجاجة ولا بيضة لمدة 20 عاما قبل 2006

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

