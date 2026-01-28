من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا

اقتربت مرحلة المجموعات من نهايتها في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مع اقتراب وضوح الصورة حول الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الثامنة والحاسمة من البطولة مساء اليوم الأربعاء.

وفي صدارة الترتيب العام، تصدر أرسنال جدول المجموعة برصيد كامل بلغ 21 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته السبع، متبوعًا ببايرن ميونخ الذي جمع 18 نقطة، مع خسارة وحيدة أمام آرسنال.

وبذلك، ضمن الفريقان مقعديهما المباشرين في دور الـ16، حيث لن تواجههما أي ضغوط في الجولة الأخيرة سوى تحسين الترتيب فقط.

من جهة أخرى، حسمت أربعة أندية خروجها من البطولة رسميًا بعد نتائج ضعيفة، وهي آينتراخت فرانكفورت (4 نقاط)، سلافيا براغ (3 نقاط)، وفياريال وكيرات ألماتي (نقطة واحدة لكل منهما).

وستخوض هذه الفرق الجولة الأخيرة دون رهانات على التأهل، ربما مع منح الفرصة للاعبيها الأساسيين للراحة.

أما الصراع الأقوى فيستمر بين 14 فريقًا على 6 مقاعد متبقية للتأهل المباشر، أبرزها ريال مدريد وليفربول (15 نقطة لكل منهما) وتوتنهام (14 نقطة)، الذين يقتربون من ضمان مقاعدهم في ثمن النهائي.

وفي المقابل، تواجه أندية مثل باريس سان جيرمان، نيوكاسل، تشيلسي، برشلونة، سبورتينج لشبونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، وأتالانتا (13 نقطة لكل منها) منافسة محتدمة، مع احتمالية حسم التأهل بناءً على فارق الأهداف والحسابات الدقيقة.

على صعيد فرق الملحق، تتنافس 12 نادٍ على بطاقات المراكز من 9 إلى 24، وهي أولمبيك مارسيليا، باير ليفركوزن، موناكو (9 نقاط لكل منها)، وآيندهوفن، أتلتيك بيلباو، أولمبياكوس، نابولي، كوبنهاجن (8 نقاط)، وكلوب بروج (7 نقاط)، وبودو جليمت، بنفيكا، بافوس، ويونيون سان جيلواز، وأياكس (6 نقاط).

وستشكل الجولة الأخيرة فرصة ذهبية لهذه الفرق للعبور إلى مرحلة الملحق، التي تمنحها فرصة جديدة للمنافسة على التأهل إلى دور الـ16.

وبهذا الشكل، تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا مراحلها الحاسمة، مع معارك قوية على التأهل المباشر والملحق، وسط توقعات بجولات حماسية ومواجهات قد تحمل مفاجآت كبيرة قبل الأدوار الإقصائية.