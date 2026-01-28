سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يجعلها بوابة رئيسية لكل من إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى تطلع بلاده لجذب نحو مليون سائح هندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة وتكثيف تبادل الزيارات بين البلدين.

وأوضح السفير سوريش كيه ريدي - في مقابلة مع قناة (النيل للأخبار) - أن (العلاقات المصرية – الهندية) تقوم على شراكة استراتيجية عميقة، تحظى بدعم وتوجيه من القيادات السياسية للبلدين، مؤكدا أن هذه الشراكة متعددة الأوجه وتشمل مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والصحية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بتبادل الزيارات على المستوى السياسي، أشار ريدي إلى الزيارة التي قام بها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى الهند في إطار انعقاد أول حوار استراتيجي مصري–هندي بين البلدين، إلى جانب زيارات قام بها وزير الصحة الهندي إلى مصر، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تطويرها.

وأضاف " أن أكثر من 70 شركة هندية قامت بزيارات ناجحة إلى مصر خلال الفترة الماضية، وتبحث حاليا عن فرص للتعاون المشترك"، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر تجاوز 5 مليارات دولار، من خلال أكثر من 60 شركة ومصنعا يعملون بالسوق المصري، مؤكدا أن اهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في مصر يأتي في ظل ما تشهده البلاد من استقرار أمني وسياسي.