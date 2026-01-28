أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف الإمدادات

واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب إضافية، اليوم الأربعاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بعد أن أدت عاصفة شتوية إلى تعطيل إنتاج النفط الخام والصادرات الامريكية، في حين قدمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعماً إضافياً للأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، لتسجل 67.85 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، أو 0.6%، إلى 62.74 دولار للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الخامان القياسيان قد قفزا بنحو 3% خلال تعاملات يوم الثلاثاء.

وخسر المنتجون الأمريكيون ما يصل إلى مليوني برميل يومياً، أي نحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات محللين ومتداولين، بعدما تسببت العاصفة في ضغوط كبيرة على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وأفادت شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع حركة السفن بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج الأمريكي تراجعت إلى الصفر يوم الأحد.

وقال محللون اقتصاديون، إن فقدان الإنتاج في كازاخستان يساهم أيضاً في دعم موجة الصعود الحالية، لكن بمجرد انحسار مخاوف الإمدادات، من المرجح أن تعود ضغوط البيع إلى السوق.

وأشاروا إلى أنه، في المجمل، فإن توقعات وجود فائض في المعروض العالمي من النفط خلال العام الجاري، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك توترات الشرق الأوسط، قد تبقي خام غرب تكساس الوسيط متداولاً بالقرب من مستوى 60 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن يعيد أكبر حقل نفطي في كازاخستان، وهو حقل تنغيز، أقل من نصف طاقته الإنتاجية المعتادة بحلول السابع من فبراير، مع تعافيه التدريجي من حريق وانقطاع في التيار الكهربائي، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

وجاء ذلك في مقابل تصريحات من شركة تشغيل خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، التي تتولى نقل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية، أكدت فيها عودة محطة الشحن التابعة لها على البحر الأسود إلى طاقتها الكاملة، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة في أحد مراسي التحميل الثلاثة.

وفي سياق متصل، وصلت حاملة طائرات أمريكية وسفن حربية مرافقة لها إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولان أمريكيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، في خطوة تعزز قدرات الرئيس دونالد ترامب على حماية القوات الامريكية أو اتخاذ إجراءات عسكرية محتملة ضد إيران.

وعلى صعيد الإمدادات أيضاً، من المقرر أن يحافظ تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على تعليق زيادات الإنتاج خلال شهر مارس، وذلك في اجتماع مقرر عقده في الأول من فبراير، بحسب ما أفاد به ثلاثة مندوبين في التحالف.

إلا أن مصادر في السوق أفادت، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي ، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.