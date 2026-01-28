قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
أخبار العالم

أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف الإمدادات

أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف الإمدادات
أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف الإمدادات
أ ش أ

 واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب إضافية، اليوم الأربعاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بعد أن أدت عاصفة شتوية إلى تعطيل إنتاج النفط الخام والصادرات الامريكية، في حين قدمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعماً إضافياً للأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً، أو ما يعادل 0.4%، لتسجل 67.85 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، أو 0.6%، إلى 62.74 دولار للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الخامان القياسيان قد قفزا بنحو 3% خلال تعاملات يوم الثلاثاء.

وخسر المنتجون الأمريكيون ما يصل إلى مليوني برميل يومياً، أي نحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات محللين ومتداولين، بعدما تسببت العاصفة في ضغوط كبيرة على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وأفادت شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع حركة السفن بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج الأمريكي تراجعت إلى الصفر يوم الأحد.

وقال محللون اقتصاديون، إن فقدان الإنتاج في كازاخستان يساهم أيضاً في دعم موجة الصعود الحالية، لكن بمجرد انحسار مخاوف الإمدادات، من المرجح أن تعود ضغوط البيع إلى السوق.

وأشاروا إلى أنه، في المجمل، فإن توقعات وجود فائض في المعروض العالمي من النفط خلال العام الجاري، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك توترات الشرق الأوسط، قد تبقي خام غرب تكساس الوسيط متداولاً بالقرب من مستوى 60 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن يعيد أكبر حقل نفطي في كازاخستان، وهو حقل تنغيز، أقل من نصف طاقته الإنتاجية المعتادة بحلول السابع من فبراير، مع تعافيه التدريجي من حريق وانقطاع في التيار الكهربائي، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

وجاء ذلك في مقابل تصريحات من شركة تشغيل خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، التي تتولى نقل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية، أكدت فيها عودة محطة الشحن التابعة لها على البحر الأسود إلى طاقتها الكاملة، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة في أحد مراسي التحميل الثلاثة.

وفي سياق متصل، وصلت حاملة طائرات أمريكية وسفن حربية مرافقة لها إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولان أمريكيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، في خطوة تعزز قدرات الرئيس دونالد ترامب على حماية القوات الامريكية أو اتخاذ إجراءات عسكرية محتملة ضد إيران.

وعلى صعيد الإمدادات أيضاً، من المقرر أن يحافظ تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على تعليق زيادات الإنتاج خلال شهر مارس، وذلك في اجتماع مقرر عقده في الأول من فبراير، بحسب ما أفاد به ثلاثة مندوبين في التحالف.

إلا أن مصادر في السوق أفادت، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي ، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية تراجعت خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

أسعار النفط تحقيق مكاسب إضافية استمرار مخاوف الإمدادات عاصفة شتوية تعطيل إنتاج النفط الخام

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يدعو لتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال

المجلس القومي للطفولة والأمومة

الطفولة والأمومة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

