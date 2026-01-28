إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب 25 عاملًا، اليوم، إثر انقلاب سيارة تقل عمالًا على طريق وصلة أبو سلطان أسفل كوبري المحور في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الإسماعيلية وأنباء عن مصابين.



وفور تلقي البلاغ، دفعت هيئة الإسعاف بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث، وتم الدفع برجال المرور لرفع آثار حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية.