قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات

جانب من الازالات
جانب من الازالات
آية الجارحي

 واصلت أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، وبني سويف الجديدة، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات، واسترداد الأراضي المخالفة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي للمخالفات.

ففي مدينة برج العرب الجديدة، تم استرداد مساحة 100 فدان من الأراضي المخالفة، وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الأرض.

وفي مدينة بدر، شن جهاز المدينة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي زهرة العاصمة وسكن مصر بالامتداد الشرقي، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المارة والمركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفذ الجهاز حملة تفتيشية موسعة استهدفت منطقة "دجلة پالمز"، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال التجارية لرصد المنشآت التي تعمل بدون رخص التشغيل المقررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، نفذ جهاز المدينة حملة موسعة لسحب قطع الأراضي بمنطقة ورش الشباب، التي لم يقم أصحابها باستكمال مشروعاتهم أو تقديم المستندات الدالة على إثبات الجدية، وأسفرت الحملة عن سحب (13) قطعة أرض بمنطقة ورش الشباب.

وأكد مسئولو أجهزة المدن، على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين.

تنمية مدن برج العرب الجديدة أكتوبر الجديدة بدر بني سويف الجديدة استرداد الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

صدور كتاب «خواطر وتأملات في السيرة النبوية» عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

جامعة الازهر

جامعة الأزهر تنعى عميد كلية اللغات والترجمة السابق

ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان 2026 اقتربت.. ترقب عجائبها فلا يرد فيها دعاء

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد