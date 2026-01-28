قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
أخبار البلد

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
محمد إبراهيم

في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، يعود ملف إنشاء جيش أوروبي مشترك إلى واجهة النقاش السياسي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مدفوعا بقلقٍ متزايد من التوجهات الأمريكية الجديدة، ولا سيما التهديدات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من حلف الناتو، وانتقاداته اللاذعة للدول الأوروبية باعتبارها عبئا أمنيا على واشنطن.

إسبانيا تدعو لإنشاء قوة أوروبية مشتركة           

إسبانيا.. أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية داخل الاتحاد الأوروبي، إذ حث وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، دول الاتحاد على التحرك الجاد نحو تشكيل قوة عسكرية أوروبية مشتركة، قادرة على ردع التهديدات، دون الارتهان لأي قوى خارجية، معتبرا أن هذا المسار يمثل إجراء ضروريا للردع في عالم يزداد اضطرابا.

توحيد العقائد القتالية الأوروبية

وتقوم فكرة إنشاء جيش أوروبي مشترك على تجميع القدرات الدفاعية الأوروبية ودمج الصناعات العسكرية، وتنسيق العقائد القتالية، وإنشاء هياكل قيادة مشتركة، تسمح لدول الاتحاد بالتحرك العسكري دون انتظار الضوء الأخضر من واشنطن.

قدرات عسكرية أوروبية نوعية

وبالنظر إلى الإمكانيات العسكرية لدول القارة العجوز، فإن أوروبا تمتلك بالفعل قاعدة عسكرية ضخمة ونوعية تؤهلها لبناء قوة مشتركة فعالة، وذلك يرجع إلى امتلاكها للقوة النووية وقاعدة صناعات عسكرية هائلة وقوات جوية وبحرية مؤثرة وجيوش برية لديها خبرات في الردع التقليدي وأنظمة دفاع جوي عالية الكفاءة.

تحديات تواجه إنشاء القوة الأوروبية المشتركة

لكن الطريق إلى هذا الهدف ليس مفروشا بالورود؛ فالتباينات السياسية، واختلاف الرؤى الاستراتيجية بين دول الشرق والغرب الأوروبي، إضافة إلى التخوف من ازدواجية المهام مع الناتو، كلها تحديات حقيقية تقف أمام المشروع.

هواجس أوروبية من المظلة الأمريكية         

اللافت في المشهد الراهن أن المخاوف الأوروبية لم تعد محصورة في التهديدات التقليدية، سواء القادمة من الشرق أو الجنوب، بل باتت تشمل عدم اليقين تجاه السلوك الأمريكي ذاته، فالتوجه الأمريكي الجديد، القائم على أولوية المصالح الضيقة والانكفاء النسبي، يضع أوروبا أمام احتمال فقدان المظلة الأمنية في لحظة حرجة من تصاعد التنافس الدولي وتعدد بؤر التوتر.

في عالم يتجه نحو تعددية قطبية وصراعات نفوذ مفتوحة، تجد أوروبا نفسها أمام مفترق طرق تاريخي، إما أن تبقى رهينة للمزاج السياسي الأمريكي وتقلباته، أو أن تخطو بثبات نحو استقلالها الاستراتيجي عبر بناء جيش أوروبي مشترك، وبين التهديدات الأمريكية، والطموحات الأوروبية، يبدو أن السؤال لم يعد هل تحتاج أوروبا إلى جيشها ؟ ، بل ، متى وكيف ستصنعه ! .

إنشاء جيش أوروبي مشترك الاتحاد الأوروبي ترامب الناتو

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

جانب من الحلقة

رئيس اتحاد الكُتّاب:الثقافة والأدب الجسر الحقيقي للتقارب بين الشعوب

الذهب

الذهب يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية

الدواجن

منتجي الدواجن: لم نستورد دجاجة ولا بيضة لمدة 20 عاما قبل 2006

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

