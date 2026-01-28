جامعة الأزهر تنعى عميد كلية اللغات والترجمة السابق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الدكتور محمد غازي، الذي شغل منصب عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر سابقاً، وكان أستاذاً متفرغاً لقسم اللغة التركية وآدابها بالكلية.

وقد أصدرت الكلية بياناً رسمياً نعت فيه الدكتور الراحل، جاء فيه: "تنعي إدارة كلية اللغات والترجمة وجميع منسوبيها، بقلوب مفعمة بالحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد غازي، عميد الكلية السابق وأستاذ اللغة التركية وآدابها المتفرغ. وتتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلته الكريمة، وزملائه، وطلبته، ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته."

وفي السياق ذاته نعى أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، فضيلةَ الشيخ جعفر عبد الله، رئيسَ قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعطاء وخدمة رسالة الأزهر الشريف، علمًا وتعليمًا ودعوةً.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وتلامذته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبرَ والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾