لـو عندك مرض السكر من النوع الثاني..نصائح هامة في هذه الحالة

في إطار توعية مرضى السكر من النوع الثاني بمخاطر المضاعفات الصحية، وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مجموعة من النصائح المهمة التي تهدف إلى الوقاية من المشكلات الخطيرة التي قد تصيب القدم، مؤكدًا أن الإهمال في التعامل مع أي أعراض بسيطة قد يؤدي إلى مضاعفات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى بتر القدم.

تحذير واضح: لا تمشِ حافيًا داخل المنزل

وشدد الدكتور جمال شعبان على ضرورة تجنب المشي حافي القدمين داخل المنزل، موضحًا أن هذه العادة قد تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكر من النوع الثاني.

وقال: «أوع تمشي حافي في البيت، لكن من الممكن ارتداء شراب أو شبشب واسع»، مشيرًا إلى أن حماية القدم خطوة أساسية للوقاية من الجروح أو الالتهابات غير الملحوظة.

اختيار الحذاء المناسب لمرضى السكر

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن ارتداء حذاء أو جزمة واسعة ومريحة أمر ضروري، لتجنب الضغط على القدم أو حدوث إصابات قد لا يشعر بها المريض نتيجة ضعف الإحساس المصاحب للسكر، لافتًا إلى أهمية تجنب الأحذية الضيقة التي قد تسبب تقرحات أو التهابات خطيرة.

أعراض لا يجب تجاهلها

وخلال تقديمه برنامج «قلبك مع جمال شعبان»، أكد أن الشعور بأي أعراض غير طبيعية في القدم مثل التورم، أو التنميل، أو الانتفاخ، يستدعي التدخل الطبي الفوري.

وأضاف أن هذه الأعراض تتطلب إجراء تحاليل وفحوصات عاجلة تحت إشراف طبي متخصص، وعدم الاكتفاء بالانتظار أو العلاج الذاتي.

لكل مريض تشخيصه الخاص

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن كل حالة لمريض السكر لها طبيعة وتشخيص مختلف، ما يستوجب عدم التهاون أو الاعتماد على تجارب الآخرين. وطالب مرضى السكر بالتوجه فورًا إلى الطبيب المختص عند ملاحظة أي تغيرات في القدم، مهما بدت بسيطة.

خطر الجلطات وبتر القدم

وحذر شعبان من أن بعض التغيرات التي قد تظهر في القدم ربما تكون مؤشرًا على جلطة، موضحًا أن إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى بتر القدم، وهو ما يمكن تفاديه بالاكتشاف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة.

رسالة توعوية لمرضى السكر

واختتم الدكتور جمال شعبان نصائحه بالتأكيد على أن الوقاية والوعي هما خط الدفاع الأول لمرضى السكر من النوع الثاني، داعيًا إلى الاهتمام بالقدم، والمتابعة الطبية المستمرة، والالتزام بتعليمات الأطباء لتجنب مضاعفات قد تهدد صحة المريض وجودة حياته.