قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لـو عندك مرض السكر من النوع الثاني..نصائح هامة في هذه الحالة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار توعية مرضى السكر من النوع الثاني بمخاطر المضاعفات الصحية، وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مجموعة من النصائح المهمة التي تهدف إلى الوقاية من المشكلات الخطيرة التي قد تصيب القدم، مؤكدًا أن الإهمال في التعامل مع أي أعراض بسيطة قد يؤدي إلى مضاعفات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى بتر القدم.

تحذير واضح: لا تمشِ حافيًا داخل المنزل

وشدد الدكتور جمال شعبان على ضرورة تجنب المشي حافي القدمين داخل المنزل، موضحًا أن هذه العادة قد تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى السكر من النوع الثاني. 

وقال: «أوع تمشي حافي في البيت، لكن من الممكن ارتداء شراب أو شبشب واسع»، مشيرًا إلى أن حماية القدم خطوة أساسية للوقاية من الجروح أو الالتهابات غير الملحوظة.

اختيار الحذاء المناسب لمرضى السكر

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن ارتداء حذاء أو جزمة واسعة ومريحة أمر ضروري، لتجنب الضغط على القدم أو حدوث إصابات قد لا يشعر بها المريض نتيجة ضعف الإحساس المصاحب للسكر، لافتًا إلى أهمية تجنب الأحذية الضيقة التي قد تسبب تقرحات أو التهابات خطيرة.

أعراض لا يجب تجاهلها

وخلال تقديمه برنامج «قلبك مع جمال شعبان»، أكد أن الشعور بأي أعراض غير طبيعية في القدم مثل التورم، أو التنميل، أو الانتفاخ، يستدعي التدخل الطبي الفوري.

 وأضاف أن هذه الأعراض تتطلب إجراء تحاليل وفحوصات عاجلة تحت إشراف طبي متخصص، وعدم الاكتفاء بالانتظار أو العلاج الذاتي.

لكل مريض تشخيصه الخاص

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن كل حالة لمريض السكر لها طبيعة وتشخيص مختلف، ما يستوجب عدم التهاون أو الاعتماد على تجارب الآخرين. وطالب مرضى السكر بالتوجه فورًا إلى الطبيب المختص عند ملاحظة أي تغيرات في القدم، مهما بدت بسيطة.

خطر الجلطات وبتر القدم

وحذر شعبان من أن بعض التغيرات التي قد تظهر في القدم ربما تكون مؤشرًا على جلطة، موضحًا أن إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى بتر القدم، وهو ما يمكن تفاديه بالاكتشاف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة.

رسالة توعوية لمرضى السكر

واختتم الدكتور جمال شعبان نصائحه بالتأكيد على أن الوقاية والوعي هما خط الدفاع الأول لمرضى السكر من النوع الثاني، داعيًا إلى الاهتمام بالقدم، والمتابعة الطبية المستمرة، والالتزام بتعليمات الأطباء لتجنب مضاعفات قد تهدد صحة المريض وجودة حياته.

مرضى السكر معهد القلب القومي الدكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

الأهلي

موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

توم سينتيفت

لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد