شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
مرأة ومنوعات

أعراض تؤكد إصابتك بمرض السكر

السكري
السكري
ريهام قدري

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، ويطلق عليه «المرض الصامت» نظرًا لإمكانية الإصابة به دون ظهور أعراض واضحة في بدايته، ما يجعل الاكتشاف المبكر عاملًا أساسيًا في الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

أعراض شائعة تشير إلى الإصابة بالسكري

يحذر الأطباء من عدد من العلامات التي قد تكون مؤشرًا على ارتفاع مستويات السكر في الدم، أبرزها:

العطش الشديد والمتكرر

كثرة التبول، خاصة خلال فترات الليل

الشعور المستمر بالجوع

فقدان الوزن دون سبب واضح

التعب والإرهاق العام

تشوش أو ضعف في الرؤية

أعراض جلدية وعصبية

قد تظهر بعض الأعراض على الجلد والأعصاب، مثل:

جفاف الجلد والحكة

التهابات جلدية أو فطرية متكررة

بطء التئام الجروح

تنميل أو وخز في اليدين والقدمين

أعراض قد تمر دون ملاحظة

وفي كثير من الحالات، خاصة مرضى السكري من النوع الثاني، قد لا يشعر المصاب بأي أعراض واضحة، ويتم اكتشاف المرض بالصدفة أثناء إجراء تحاليل روتينية، ما يزيد من خطورة التأخر في التشخيص.

ينصح الأطباء بسرعة إجراء تحليل السكر في حال استمرار الأعراض السابقة، أو في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، مؤكدين أن التشخيص الدقيق يعتمد على تحاليل السكر في الدم، سواء الصائم أو التراكمي (HbA1c).

ويشدد المختصون على أهمية اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم، إلى جانب المتابعة الطبية الدورية، للسيطرة على المرض وتجنب مضاعفاته على القلب والأعصاب والكلى.

مرض السكري السكري اعراض السكري السكر في الدم

