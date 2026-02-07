قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمرشد سياحي يتاجر في الحشيش والكوكايين بدهب

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم مرشد سياحي مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة دهب.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 سبتمبر 2025، بدائرة قسم شرطة دهب، عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، فرع ميناء نويبع البحري، تفيد بقيام المتهم خالد م.م.م، الشهير بـ«صبحي»، 34 عامًا، مرشد سياحي ومقيم بمساكن مبارك بمدينة دهب، بالاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل طبيعة عمله كمرشد سياحي في ترويج المخدرات على المتعاطين وبعض السائحين، مستخدمًا سيارتين تحملان لوحتي أرقام (ج.ن.ف 9642) و(ج.ن.ف 9153)، كما اتخذ من مسكنه وملحقاته، إلى جانب السيارتين، أماكن لإخفاء المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات، صدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بمسكنه وملحقاته والسيارتين المشار إليهما. وتم إعداد عدة أكمنة بمحيط مسكنه بمساكن مبارك، حيث تمكنت قوات مكافحة المخدرات من ضبطه حال خروجه من مسكنه.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 6 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، و5 لفافات بلاستيكية شفافة تحتوي على مسحوق أبيض اللون لمخدر الكوكايين، إلى جانب هاتفين محمولين، ومبلغ مالي قدره 800 جنيه.

وأسفر تفتيش السيارة الأولى رقم (ج.ن.ف 9642) عن ضبط كيس بلاستيكي بداخله 20 قطعة من مخدر الحشيش، وكيس آخر خلف المقعد الأمامي للسائق يحتوي على 22 قطعة كبيرة الحجم من ذات المخدر، بالإضافة إلى ميزان حساس عُثر عليه داخل تابلوه السيارة، فيما لم يُعثر داخل السيارة الثانية على أي ممنوعات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، والسيارتين لتسهيل عملية التنقل، والهاتفين المحمولين للتواصل مع العملاء، والميزان الحساس لاستخدامه في تجهيز وبيع مخدر الكوكايين.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2778 جنح قسم شرطة دهب لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بنيابة نويبع، قرر أحمد الخمري، وكيل النائب العام لنيابات نويبع، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة المضبوطة على ذمة القضية.

أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، حيث قُيدت برقم 1466 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. 

