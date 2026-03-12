قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أوبل تقدم FRONTERA 2026 الرياضية.. وهذا سعرها عالميا

صبري طلبه

كشفت أوبل الألمانية وعملاق تصنيع السيارات، عن نسختها الرياضية صاحبة اللقب FRONTERA ضمن موديلات 2026، والتي تنتمي إلى العائلة المتعددة الاستخدام SUV ذات المظهر والأداء الرياضي.

تصميم أوبل FRONTERA 2026

تطرح أوبل طراز FRONTERA موديل 2026 بتصميم يعتمد على الملامح الرياضية الواضحة، حيث يصل الطول الإجمالي للسيارة إلى نحو 4.39 متر، ويظهر الطابع الرياضي من خلال العجلات ذات التصميم العصري، إلى جانب الخطوط الخارجية التي تعزز مظهر السيارة الديناميكي. 

كما زُودت السيارة FRONTERA بمصابيح أمامية حادة تعتمد على تقنية الإضاءة LED، ويبرز التصميم الجانبي من خلال الأقواس شبه الدائرية أعلى العجلات، والتي تضيف لمسة تتماشى مع طبيعة هذه الفئة من السيارات. 

مقصورة وتجهيزات أوبل FRONTERA

حرصت أوبل على تجهيز FRONTERA بمجموعة من الأنظمة التقنية، حيث تأتي بشاشة ملونة تعمل باللمس تُستخدم لإدارة نظام المعلومات والترفيه، وتوفر إمكانية الربط مع الهواتف الذكية عبر تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما يدعم النظام عرض الخرائط والملاحة، وهو ما يساعد السائق على متابعة الطريق، ومن بين التجهيزات المتاحة أيضًا نظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وكاميرا خلفية بزاوية رؤية تصل إلى 130 درجة، إلى جانب حساسات حركة أمامية وخلفية تسهم في تسهيل عملية الركن، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

وتضم المقصورة مجموعة من التجهيزات منها عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في المكالمات الهاتفية والأوامر الصوتية، كما يتوفر نظام صوتي ترفيهي، وتدعم السيارة مجموعة من وسائل الحماية، من بينها الوسائد الهوائية، كذلك تم تجهيز FRONTERA بنظام مثبت السرعة، إضافة إلى أنظمة مكابح متطورة.

أداء ومحرك أوبل FRONTERA

تعتمد السيارة في إحدى نسخها على نظام دفع هجين معتدل يجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء المناسب للاستخدام، حيث يولد هذا النظام قوة تصل إلى 81 كيلووات، ما يعادل نحو 110 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

السعر العالمي لسيارة أوبل FRONTERA 2026

تقدم أوبل FRONTERA في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 24 ألفًا و190 يورو.

أوبل FRONTERA FRONTERA 2026 أوبل FRONTERA أوبل FRONTERA 2026 مواصفات أوبل FRONTERA 2026 سعر أوبل FRONTERA 2026

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
تشييع
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
