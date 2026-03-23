مواصفات هيونداي باليسيد 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

تعتبر هيونداي باليسيد 2026 من ابرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية، وخاصة وسط فئة الـ SUV، واشتهرت في السوق السعودي بهذا التصميم، مع تقديمها عبر باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك هيونداي باليسيد 2026

تعتمد باليسيد 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 277 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي.

هيونداي باليسيد 2026

أبعاد هيونداي باليسيد 2026

تستند السيارة إلى هيكل كبير من فئة SUV، حيث يتجاوز طولها 5 أمتار، مع عرض يقارب مترين وارتفاع يزيد عن 1.8 متر، كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول يقارب 3 أمتار، ويبلغ وزن السيارة نحو 1.96 طن.

هيونداي باليسيد 2026

تجهيزات هيونداي باليسيد 2026

توفر مقصورة هيونداي باليسيد 2026 شاشة معلومات وترفيه كبيرة بحجم 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما يتوفر نظام صوتي متطور من Bose يضم 14 سماعة، ومقاعد أمامية بتعديل كهربائي مع وظائف التبريد والذاكرة، بينما يحصل الصف الثاني على مزايا إضافية تشمل التبريد وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات مخصصة للصفين الخلفيين.

هيونداي باليسيد 2026

تضم السيارة نظام تثبيت سرعة متكيف، وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تشمل أنظمة الحفاظ على المسار مع التنبيه عند الخروج عنه ومساعدة البقاء داخله، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وسبع وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، تشمل الأمامية والجانبية والستائرية ووسادة لركبة السائق.

هيونداي باليسيد 2026

سعر هيونداي باليسيد 2026 في السعودية

تقدم هيونداي باليسيد 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 196 ألف ريال، ويصل إلى ما يقارب 236 ألف ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.