تحسين مدى سير السيارات الكهربائية ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بحجم البطارية، بل هو فن يعتمد على أسلوب القيادة وفهمك لتقنيات سيارتك.

خطوات بسيطة تضاعف مدى سير السيارات الكهربائية

وبالتالي يجب علي أصحاب السيارات الكهربائية استغلال كل كيلوواط/ساعة بكفاءة قصوى، لتتحول قيادتك من مجرد تنقل إلى تجربة اقتصادية ذكية، بالاضافة إلي انه يجب اتباع استراتيجيات محددة من أجل تعزيز مدى سير السيارة الكهربائية ويمنحك الثقة الكاملة في الرحلات الطويلة والمواقف الطارئة .

- خطوات بسيطة تضاعف مدى سير السيارات الكهربائية :

- القيادة برفق

التسارع المفاجئ هو العدو الأول للبطارية، لأنه كلما زاد ضغطك على الدواسة، استهلكت السيارة طاقة أكبر للوصول للسرعة المطلوبة، وبالتالي حاول التسارع تدريجياً، وراقب مؤشر الطاقة في لوحة العدادات .

- نظام الكبح المتجدد في المدينة

تعمل السيارات الكهربائية كمولدات عند التباطؤ، وبالتالي يجب استخدام الكبح المتجدد لاستعادة الطاقة وإعادتها للبطارية، وفي زحام المدن يتيح لك الإعداد القوي القيادة بدواسة واحدة، مما يقلل الحاجة لاستخدام المكابح التقليدية ويزيد من مدى سير السيارة الكهربائية.

- التخطيط المسبق للمسار

مراقبة الطريق وتوقع توقف حركة المرور يسمح لك برفع قدمك عن الدواسة مبكراً، وذلك لان التباطؤ التدريجي يعيد أكبر قدر من الطاقة للبطارية مقارنة بالتوقف المفاجئ، وفي بعض السيارات توفر إرشادات القيادة الخضراء تظهر لك مقدار الطاقة التي نجحت في استعادتها.

- تجهيز السيارة مسبقا

قم بتبريد أو تدفئة مقصورة السيارة أثناء توصيلها بالشاحن المنزلي، وبهذه الطريقة، تستهلك السيارة الطاقة من الشبكة العامة بدلاً من البطارية لضبط الحرارة، كما أن هذه العملية تهيئ البطارية للعمل في درجات الحرارة المثالية فور انطلاقك.

- ضغط الهواء في الإطارات

انخفاض ضغط الإطارات يزيد من مقاومة الطاقة، مما يجبر المحرك على بذل جهد إضافي، ويجب التأكد دائماً من مطابقة الضغط للتوصيات الموجودة على ملصق باب السائق، وبالتالي فإن الإطارات الممتلئة بشكل صحيح هي أبسط وسيلة لتحسين مدى سير السيارة الكهربائية.

- السرعة المعقولة ومقاومة الهواء

عند تجاوز سرعة 100 كم/ساعة تصبح مقاومة الهواء هي العائق الأكبر، وبالتالي يجب خفض سرعتك بمقدار 8 كم/ساعة فقط على الطرق السريعة لانه يقلل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، وابحث في نظام الملاحة عن المسار الأقل استهلاكاً الذي يفضل الطرق الهادئة على الطرق السريعة المجهدة للبطارية.

- نظام تثبيت السرعة التكيفي

يجب استخدام مثبت السرعة المطور أكثر كفاءة من التحكم اليدوي، حيث تجري البرمجيات تعديلات دقيقة جداً في تدفق الطاقة، والأنظمة التنبئية المدعومة بـ GPS تعرف التلال والمنعطفات القادمة وتعدل السرعة تدريجياً لتوفير الطاقة.

- تفعيل الوضع الاقتصادي "Eco Mode"

يعمل هذا الوضع على تقليل استجابة الدواسة والحد من قوة التكيف، وقد تشعر ببطء بسيط في الأداء، لكنك ستلاحظ زيادة فورية في عدد الكيلومترات المتبقية على الشاشة.

- ترشيد نظام التحكم في المناخ

التكيف هو الأكثر استهلاكاً للطاقة بعد المحرك، وبالتاي يجب استخدام خاصية السائق فقط لتوجيه الهواء إليك، أو اعتمد على مدفأة المقاعد وعجلة القيادة في الشتاء، لأنها تمنحك شعور بالدفء باستهلاك طاقة أقل بكثير من تدفئة كامل المقصورة.

- القيادة الحرة

تسمح بعض السيارات بفصل الكبح المتجدد تماماً لتنزلق السيارة بحرية دون مقاومة، وهذه التقنية فعالة جداً على الطرق السريعة المفتوحة والمنحدرات البسيطة، حيث تقطع السيارة مسافات طويلة بالاعتماد فقط على زخم حركتها دون استهلاك أي طاقة.