قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تطلق سيارة يمكن شحنها في 10 دقائق فقط

عزة عاطف

كشفت شركة بي إم دبليو رسميًا في مطلع عام 2026 عن طراز i3 الجديد كليًا، وهو أول سيدان كهربائية بالكامل تعتمد على منصة نوي كلاس الثورية. 

وبالرغم من أن السيارة تأتي بمواصفات تكسر حواجز القلق من مدى القيادة، إلا أن مالكيها سيواجهون تحديًا تقنيًا يتمثل في فجوة البنية التحتية التي لم تلحق بعد بقدرات السيارة الخارقة، خاصة في الأسواق التي لا تزال تعتمد على محطات شحن من الجيل السابق.

منصة نوي كلاس وبنية كهربائية بقدرة شحن مرعبة

تعتمد بي إم دبليو i3 موديل 2026 على بنية كهربائية متطورة بجهد 800 فولت، مما يتيح لها استقبال طاقة شحن تصل إلى 400 كيلوواط من التيار المستمر. 

ووفقًا للمواصفات الرسمية، يمكن لهذه السيارة استعادة مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر في غضون 10 دقائق فقط بشرط توفر شاحن متوافق، مما يضعها في منافسة مباشرة مع سرعة التزود بالوقود التقليدي ويجعلها الحل الأمثل لمن يكرهون الانتظار الطويل.

أزمة اليونيكورن وتحدي العثور على شواحن الـ 400 كيلوواط

تكمن المشكلة الحقيقية في أن الاستفادة من سرعة الـ 10 دقائق تتطلب شاحنًا يخرج قوة 400 كيلوواط حقيقية، وهو أمر يشبه البحث عن كائن أسطوري في خريطة الشحن العالمية الحالية. 

فرغم وجود آلاف محطات الشحن السريع، إلا أن الغالبية العظمى منها لا تزال بعيدة عن هذا المستوى، حيث تصل سرعة شبكات تسلا الحالية إلى 250 كيلوواط، بينما تقف معظم الشبكات الكبرى الأخرى عند حاجز 350 كيلوواط فقط.

انتظار أطول من الوعود الإعلانية بسبب قيود الشبكة

عند قيام مالك السيارة الجديد بتوصيلها بمحطة شحن سريعة عادية بمتوسط 150 كيلوواط، فإن وعد الـ 10 دقائق سيمتد ليصبح انتظارًا يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة. 

هذا الفارق يعني أن العميل يدفع ثمن تكنولوجيا متقدمة في السيارة لا يمكنه استخدام كامل طاقتها في معظم رحلاته اليومية، بانتظار تحديث الشبكات الوطنية لتواكب الجيل السادس من تقنيات الدفع الكهربائي التي تقدمها العلامة البافارية.

بعيدًا عن معضلة الشحن، تأتي i3 بمواصفات مبهرة تشمل محركًا مزدوجًا يولد قوة تصل إلى 469 حصانًا، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 5 ثوانٍ. 

كما تتميز السيارة بمدى قيادة إجمالي يصل إلى 700 كيلومتر، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية كفاءة في استهلاك الطاقة وأناقة في التصميم، بفضل لغة التصميم الجديدة التي تركز على الانسيابية والرحابة الداخلية.

تمثل بي إم دبليو i3 قمة التطور الألماني في كفاءة البطاريات وسرعة الشحن، لكنها تضع الكرة في ملعب شركات الطاقة لتطوير بنية تحتية تليق بجهد 800 فولت.

وحتى يتحقق ذلك على نطاق واسع، سيبقى مالكو هذه الأيقونة يتمتعون بواحدة من أفضل السيارات الكهربائية أداءً في العالم، مع ممارسة القليل من الصبر عند محطات الشحن التقليدية التي لم تصل بعد إلى مستوى طموح بي إم دبليو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد