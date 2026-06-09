بين الحلويات والأكلات الدسمة.. أبراج أكيلة لا تقاوم الطعام

تعرف بعض الأبراج الفلكية بشهرتها في حب الطعام والاستمتاع بالأكل، حيث يميل مواليدها إلى تذوق مختلف الأطباق وتجربة النكهات الجديدة، إضافة إلى شغف واضح بالأكلات الدسمة والحلويات.

ويأتي في مقدمة هذه الأبراج برج الثور، الذي يُعرف بعلاقته القوية بالطعام، حيث يفضل تناول الوجبات الغنية واللذيذة ويستمتع بتجربة الأكل كنوع من الرفاهية والاسترخاء.

كما يُصنف برج السرطان ضمن الأبراج التي تميل للأكل البيتي، إذ يرتبط الطعام لديه بالذكريات والراحة النفسية، وغالبًا ما يفضل الأكلات التقليدية الدافئة.

أما برج الحوت فيشتهر بحبه للحلويات والمأكولات الغنية بالنكهات، بينما يتميز برج القوس بروح المغامرة في الطعام، حيث يحب تجربة أطباق من مطابخ مختلفة حول العالم.

ويأتي برج الميزان أيضًا ضمن الأبراج التي تهتم بالأكل، مع ميل واضح لتناول الطعام في أجواء راقية وبطريقة متوازنة تجمع بين المذاق والشكل.

ويؤكد خبراء الفلك أن هذه الصفات تظل في إطار الترفيه والتسلية، ولا يمكن اعتبارها قاعدة علمية، لكنها تعكس بعض الميول العامة المرتبطة بشخصيات مواليد الأبراج.