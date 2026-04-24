عمرها 54 عاما.. شيفروليه تعيد سيارة بليزر نادرة من الموت

أثبتت شركة "إي سي دي أوتوموتيف" أن الإبداع في ترميم السيارات لا يعرف حدودًا جغرافية، حيث كشفت النقاب عن مشروعها الأحدث لترميم سيارة “شيفي بليزر” موديل 1972.

الشركة التي صنعت اسمها ومكانتها المرموقة من خلال إعادة إحياء الأيقونات البريطانية، قررت استعراض عضلاتها الهندسية في السوق الأمريكي عبر هذا المشروع الذي يدمج بين التصميم الكلاسيكي الخالد وبين قمة الرفاهية والتكنولوجيا المعاصرة، محولةً السيارة الصحراوية الخشنة إلى أيقونة فاخرة تتجاوز قيمتها ربع مليون دولار.

من الأيقونات البريطانية إلى الوحوش الأمريكية

لطالما ارتبط اسم "إي سي دي" بسيارات "لاند روفر ديفندر" الكلاسيكية، حيث بنت سمعة عالمية في تحويل هذه السيارات إلى قطع فنية فريدة.

ومع ذلك، تشهد استراتيجية الشركة في عام 2026 توسعًا ملحوظًا ليشمل طرازات أيقونية أخرى مثل "جاكوار E-type" و"بورشه 993"، وصولاً إلى "فورد موستانج" و"شيفي بليزر K5".

ويعكس هذا التحول قدرة الشركة على التعامل مع مختلف المدارس الهندسية، وتقديم لمسات مخصصة (Bespoke) تلبي تطلعات جامعي السيارات الباحثين عن التميز والفرادة في كل تفصيلة.

مواصفات فائقة ومحركات V8 جبارة

تتضمن عملية الترميم الشاملة لسيارة بليزر K5 تحديثات جذرية تبدأ من الهيكل الخارجي الذي حصل على طلاء وتشطيبات فريدة، وصولاً إلى المقصورة الداخلية التي أُعيد تصميمها بالكامل باستخدام أرقى أنواع الجلود والمواد الفاخرة.

وتقنيًّا، لم تعد السيارة تعتمد على محركها القديم، بل تم تزويدها بمحركات V8 حديثة تمنحها أداءً جبارًا يضاهي السيارات الرياضية الحديثة، مع إضافة أنظمة تعليق متطورة وشاشات ذكية، مما يجعل القيادة تجربة تجمع بين هيبة الماضي وراحة المستقبل الرقمي.

بأسعار تبدأ من

245,000 دولار، تستهدف هذه النسخ المرممة فئة نخبوية من المشترين الذين يقدرون القيمة التاريخية للسيارات الكلاسيكية ويرفضون التنازل عن وسائل الراحة الحديثة. إن ما تقدمه "إي سي دي" ليس مجرد عملية إصلاح، بل هو إعادة ابتكار كاملة للسيارة (Restomod)، حيث تخضع كل قطعة للفحص والتحديث اليدوي الدقيق.

ويمثل هذا المشروع صرخة في وجه عصر السيارات الاستهلاكية، مؤكدًا أن السيارات التي تم بناؤها لتدوم يمكن أن تصبح أكثر فخامة وتطورًا مع مرور الزمن بفضل اللمسات الهندسية المحترفة.