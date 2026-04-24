حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24 أبريل 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل.. عيار 21 بكام؟
تنفيذاً لتوجيهات الرئاسة.. مايا مرسي تستعرض الموقف التنفيذي لمراكز تجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
تمديد وقف إطلاق في لبنان 3 أسابيع.. وبيان عاجل من سفارة بيروت بواشنطن
ترامب: البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر.. وسلاحها الجوي مُدمّر بالكامل
البنتاجون تدرس معاقبة أعضاء في الناتو رفضوا دعم عمليات واشنطن ضد إيران
حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-4-2026
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يتحرك لإنهاء زواج القاصرات بعقوبات رادعة
أمريكا تعاقب أسبانيا على مواقفها من الحرب ضد إيران
عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عمرها 54 عاما.. شيفروليه تعيد سيارة بليزر نادرة من الموت

عزة عاطف

أثبتت شركة "إي سي دي أوتوموتيف" أن الإبداع في ترميم السيارات لا يعرف حدودًا جغرافية، حيث كشفت النقاب عن مشروعها الأحدث لترميم سيارة “شيفي بليزر” موديل 1972. 

الشركة التي صنعت اسمها ومكانتها المرموقة من خلال إعادة إحياء الأيقونات البريطانية، قررت استعراض عضلاتها الهندسية في السوق الأمريكي عبر هذا المشروع الذي يدمج بين التصميم الكلاسيكي الخالد وبين قمة الرفاهية والتكنولوجيا المعاصرة، محولةً السيارة الصحراوية الخشنة إلى أيقونة فاخرة تتجاوز قيمتها ربع مليون دولار.

من الأيقونات البريطانية إلى الوحوش الأمريكية

لطالما ارتبط اسم "إي سي دي" بسيارات "لاند روفر ديفندر" الكلاسيكية، حيث بنت سمعة عالمية في تحويل هذه السيارات إلى قطع فنية فريدة. 

ومع ذلك، تشهد استراتيجية الشركة في عام 2026 توسعًا ملحوظًا ليشمل طرازات أيقونية أخرى مثل "جاكوار E-type" و"بورشه 993"، وصولاً إلى "فورد موستانج" و"شيفي بليزر K5". 

ويعكس هذا التحول قدرة الشركة على التعامل مع مختلف المدارس الهندسية، وتقديم لمسات مخصصة (Bespoke) تلبي تطلعات جامعي السيارات الباحثين عن التميز والفرادة في كل تفصيلة.

مواصفات فائقة ومحركات V8 جبارة

تتضمن عملية الترميم الشاملة لسيارة بليزر K5 تحديثات جذرية تبدأ من الهيكل الخارجي الذي حصل على طلاء وتشطيبات فريدة، وصولاً إلى المقصورة الداخلية التي أُعيد تصميمها بالكامل باستخدام أرقى أنواع الجلود والمواد الفاخرة. 

وتقنيًّا، لم تعد السيارة تعتمد على محركها القديم، بل تم تزويدها بمحركات V8 حديثة تمنحها أداءً جبارًا يضاهي السيارات الرياضية الحديثة، مع إضافة أنظمة تعليق متطورة وشاشات ذكية، مما يجعل القيادة تجربة تجمع بين هيبة الماضي وراحة المستقبل الرقمي.

بأسعار تبدأ من

245,000 دولار، تستهدف هذه النسخ المرممة فئة نخبوية من المشترين الذين يقدرون القيمة التاريخية للسيارات الكلاسيكية ويرفضون التنازل عن وسائل الراحة الحديثة. إن ما تقدمه "إي سي دي" ليس مجرد عملية إصلاح، بل هو إعادة ابتكار كاملة للسيارة (Restomod)، حيث تخضع كل قطعة للفحص والتحديث اليدوي الدقيق. 

ويمثل هذا المشروع صرخة في وجه عصر السيارات الاستهلاكية، مؤكدًا أن السيارات التي تم بناؤها لتدوم يمكن أن تصبح أكثر فخامة وتطورًا مع مرور الزمن بفضل اللمسات الهندسية المحترفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الزمالك

رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

محمود سعد ولميس الحديدي

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر العملات

العملات الأجنبية تنهي تعاملات علي استقرار داخل البنوك.. ماذا حدث للدولار واليورو

جمارك السيارات

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ 24.8 مليون جنيه في مزاد علني اليوم

بالصور

بالأحمر الجذاب.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة

سيناء
سيناء
سيناء

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد