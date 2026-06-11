تحركات داخل الأهلي لإعادة ضبط الهيكل المالي قبل الموسم الجديد "تفاصيل"

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي أن ما يتم تداوله بشأن رحيل أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور، أو اتجاه النادي الأهلي لتخفيض عقود اللاعبين الكبار، لا يزال غير محسوم رسميًا حتى الآن، مؤكدة أن الأمر لم يتجاوز مرحلة التلميحات.

وأوضحت ريهام حمدى عبر برنامج “ملعب ON” أن إدارة الكرة بالنادي، بقيادة سيد عبد الحفيظ، تدرس بالفعل فكرة إعادة ضبط سلم الرواتب داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، بهدف تقليل الفوارق المالية بين اللاعبين وتهيئة الأجواء داخل غرفة الملابس، في ظل زيادة طلبات التجديد من بعض اللاعبين للحصول على رواتب مماثلة للنجوم الكبار.

وأضافت أن الفكرة تم طرحها بشكل شفهي في محادثات أولية مع محمود حسن تريزيجيه، باعتباره اللاعب الوحيد الذي تم التطرق معه لهذا الملف حتى الآن، بينما لم يتم فتح النقاش مع باقي اللاعبين.

واختتمت بأن ملف تجديد عقد إمام عاشور لم يشهد أي تطورات رسمية حتى الآن، إلا أن هناك نية لعقد جلسة قريبة لمناقشة مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.