كواليس جديدة في مستقبل كوكا.. جلسات مستمرة ومصير غامض



كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، أن ملف تجديد عقد اللاعب أحمد حسن كوكا مع النادي الأهلي لا يزال غير محسوم حتى الآن، مشيرة إلى أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت ريهام حمدي عبر برنامج “ملعب ON” أن اللاعب يمتلك عرضًا متقدمًا من نادي هايدوك سبليت الكرواتي، وسط تحركات جادة من جانب النادي لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن المفاوضات مع وكيل كوكا مستمرة منذ أكثر من أسبوعين وتسير بشكل إيجابي، لافتة إلى أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، المتواجد داخل النادي في منصب إداري، يشارك في قيادة المفاوضات بشكل مباشر لدعم حسم الصفقة.

كما أشارت إلى أن اللاعب عقد جلسة سابقة مع سيد عبد الحفيظ، تم خلالها عرض قيمة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا، إلا أن الملف لا يزال مفتوحًا دون قرار نهائي حتى الآن.