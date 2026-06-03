شوبير يكشف تفاصيل العرض الكرواتي لـ أحمد نبيل كوكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وصول عرض كرواتي للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: عرض من هايدوك سبليت الكرواتي بـ 300 ألف دولار في الموسم و100 ألف دولار عند توقيع العقد و10% من إعادة بيعه في المستقبل للاعب.

وأضاف: كوكا عقده انتهى مع الأهلي والآن اللاعب حر، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن عقد التجديد بجانب التأخير في تجديد التعاقد .

عرض الأهلي مالياً

ورفعت إدارة الأهلي القيمة المالية المعروضة على كوكا من 16 مليون جنيه إلى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد، إلى جانب عدد من الحوافز والمكافآت المرتبطة بالتتويج بالبطولات وتحقيق الأهداف الجماعية.

ووفقا للمستجدات، فإن العرض الجديد يعد العرض النهائي من جانب الأهلي لحسم ملف التجديد، في ظل رغبة النادي في إنهاء المفاوضات خلال الفترة الحالية.

من جانبه، طلب كوكا مهلة أخيرة قبل الرد بشكل نهائي على العرض المقدم، خاصة في ظل امتلاكه عددًا من العروض الخارجية التي يدرسها تمهيدًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.