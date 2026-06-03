شوبير: الأهلي تأخر في تجديد عقد حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جلسة حسين الشحات مع إدارة النادي الأهلي لتجديد التعاقد مع النادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “النادي الأهلي وضح تمسكه بتجديد التعاقد مع حسين الشحات وأن النادي ضحى في السابق للتعاقد مع اللاعب بمبلغ مالي ضخم”.

وأضاف: “الأهلي في حاجة لحسين الشحات، والمفاوضات مستمرة، ويجب استمرار محاولات من جانب النادي مع اللاعب للتجديد”.

وواصل: “لا أحد يكره النظام، والكل يحب وجود التزام وانضباط، لكن ما يهم أن يتم التفاوض بشكل سري لأنه سيكون به شد وجذب بطبيعة الحال في أي مفاوضات بين أي طرفين”.

وأوضح: “لماذا يتأخر الأهلي بشكل مستمر في تجديد التعاقد مع أي لاعب؟ والأهم عدم نظر اللاعب لغيره ويجب النظر لنفسه فقط”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “لا يوجد في كرة القدم ما يسمى نظر اللاعب لغيره في راتبه أو اتفاقه مع النادي”.