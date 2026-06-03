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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يشهد احتفالية نجاح موسم 1447هـ

حج الجمعيات
حج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية احتفالية نجاح موسم حج 1447هـ، وفوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي في جائزة "لبيتم" للتميز المقدمة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بالتعاون والتنسيق الذي حدث هذا العام بين المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وشركة بشرى الضيافة في العام الأول، وهو ما كان له أثر إيجابي على حجاج الجمعيات الأهلية في كافة برامج الحج التي نظمتها المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا الموسم.

وأوضح عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث دائما عن تطوير الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة، وهي الرغبة المشتركة التي تجمع بين الوزارة وشركة بشرى الضيافة لأن الهدف هو خدمة وإراحة الحجاج كي يؤدوا مناسكهم في سهولة ويسر.

وتبادل الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي الرئيس التنفيذي لشركة بشرى الضيافة الدروع التذكارية بمناسبة نجاح موسم الحج، مؤكدين على مواصلة التعاون والتنسيق خلال المواسم القادمة.

وفي ختام الاحتفالية اصطحب الرئيس التنفيذي لشركة بشرى الضيافة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في جولة تفقدية داخل أروقة الشركة، وذلك للإطلاع على القطاعات المختلفة ومنظومة العمل داخل الشركة.

بشرى الضيافة حج الجمعيات الجمعيات الحج السعودية

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