ودع الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ووائل جمعة لاعب الاهلي السابق اليو ديانج بعد انتهاء عقده مع الفريق الاول والانتقال إلى الي فالنسيا الإسباني.

وقال أليو ديانج يودع الأهلي وجماهيره في بيان رسمي :

كان الأهلي وجماهيره ومصر بيتي طوال السنوات السبع الماضية. جئت إلى هنا طفلًا، وأغادر اليوم رجلًا؛ أصبحت أبًا وزوجًا، وعلى أرض الملعب أصبحت لاعبًا حقق الكثير وبلغ مرحلة كبيرة من الاكتفاء والرضا.

وأضاف:"عشت كل أحلامي هنا، وحققت كل ما جئت من أجله، وكان شرفًا عظيمًا لي أن أرتدي شارة قيادة الفريق".

وتابع ؛"معًا، كفريق واحد وكعائلة واحدة من جماهير الأهلي، حققنا أشياء استثنائية، حطمنا الأرقام، وصنعنا التاريخ. وأنا فخور للغاية بأنني كنت جزءًا من كل ذلك".

واكمل :"أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة: الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والكابتن سيد عبدالحفيظ، وأعضاء مجلس الإدارة، وكل زملائي اللاعبين، وجميع المدربين، والجهازين الفني والإداري، وكل العاملين داخل وخارج الملعب، وكذلك جماهير الأهلي التي وقفت دائمًا إلى جانبنا (على الحلوه والمره معاه)"،

واستكمل :"لقد كان الجميع سببًا في جعل هذه السنوات لا تُنسى. شاركنا معًا ذكريات خالدة، وانتصارات رائعة داخل ملعبنا وخارجه".

وأوضح :"والآن، حان وقت خوض تحدٍ جديد وفتح فصل جديد في مسيرتي. أغادر وأنا أحمل الكثير من الامتنان والذكريات الجميلة".

وختم :"سأفتقد النادي والجماهير وهذا البلد، وسيبقون جميعًا في قلبي إلى الأبد".

واختار المالي ديانج الرحيل إلى الدوري الإسباني وبالتحديد نادي فالنسيا الذي تعاقد معه في صفقة انتقال حر ويتبقى الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

وحرص وائل جمعة مدير الكرة في الأهلي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي على اللقاء مع أليو ديانج قبل قليل داخل النادي من أجل إهدائه قميص الفريق والتقاط الصور التذكارية معه قبل الرحيل.