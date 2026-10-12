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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسهل طريقة لسلق الكرنب دون تقطيع الورق.. خطوات بسيطة توفر وقت ومجهود

سلق الكرنب
سلق الكرنب
ريهام قدري

تبحث الكثير من ربات البيوت عن أسهل طريقة لسلق الكرنب للمحشي، خاصة أن هذه الخطوة قد تستغرق وقتًا طويلًا إذا لم يتم التعامل مع أوراق الكرنب بطريقة صحيحة، كما أن السلق الزائد قد يؤدي إلى تهتك الأوراق وصعوبة لفها أثناء تحضير المحشي.

وتوجد طريقة بسيطة تساعد على سلق الكرنب بسهولة، مع الحفاظ على تماسك الأوراق وتسهيل تجهيزها للحشو.

خطوات سلق الكرنب بسهولة

1- إزالة قلب الكرنب

تبدأ الخطوة الأولى بإزالة الجزء الصلب الموجود في منتصف الكرنب باستخدام سكين حاد، مع الحرص على عدم إصابة اليد، إذ يساعد ذلك على فصل الأوراق بسهولة بعد وضع الكرنب في الماء الساخن.

2- تجهيز الماء المغلي

توضع كمية مناسبة من الماء في حلة كبيرة على النار حتى الغليان، ويمكن إضافة قليل من الملح والكمون حسب الرغبة.

3- سلق الكرنب وفصل الأوراق

يوضع رأس الكرنب في الماء المغلي، وبعد مرور دقيقة أو دقيقتين، تبدأ الأوراق الخارجية في الليونة، ويمكن فصلها تدريجيًا باستخدام شوكة أو ملقط، ثم إخراج كل ورقة بمجرد أن تصبح مرنة وسهلة الثني.

وتُكرر الخطوة نفسها حتى الانتهاء من فصل الأوراق المطلوبة، مع مراعاة أن الأوراق الصغيرة والداخلية قد تحتاج إلى وقت مختلف بحسب حجمها وسُمكها.

4- تصفية أوراق الكرنب

بعد الانتهاء من السلق، توضع الأوراق في مصفاة حتى تتخلص من الماء الزائد وتبرد قليلًا، ثم تُقطع إلى أحجام مناسبة للف المحشي.

5- تجهيز الأوراق للحشو

يمكن إزالة الجزء السميك من العروق باستخدام السكين، لتسهيل لف الأوراق وجعل حجمها مناسبًا للحشو، مع الحرص على عدم تقطيع الورقة بالكامل.

نصائح مهمة لنجاح سلق الكرنب

  • تجنبي ترك الأوراق في الماء المغلي لفترة طويلة حتى لا تصبح طرية أكثر من اللازم وتتمزق أثناء اللف.
  • أخرجي الأوراق أولًا بأول بمجرد أن تلين، بدلًا من سلق الكرنب كله لمدة طويلة.
  • استخدمي حلة واسعة تسمح بتحريك الكرنب وفصل أوراقه بسهولة.
  • اتركي الأوراق تبرد قليلًا قبل تقطيعها، حتى يسهل التعامل معها دون أن تتمزق.
  • إذا كانت العروق سميكة، يمكن تسويتها بالسكين قبل حشو الأوراق.

وتساعد هذه الطريقة على تقليل الوقت والمجهود أثناء تحضير محشي الكرنب، كما تمنحك أوراقًا أكثر مرونة وسهولة في اللف، لتصبح جاهزة للحشو والتسوية.

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