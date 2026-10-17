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رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية.. مستقبل القيادة وأمن الخليج ورعاية أسر الشهداء الأبرز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية.. مستقبل القيادة وأمن الخليج ورعاية أسر الشهداء الأبرز

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أخبار البلد

الرئيس السيسي: 

  • أمن السعودية خط أحمر ومصر ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عنها
  • القوات المسلحة درع الوطن وسيفه في حماية الأمن القومي
  • وحدة الصف والوعي أساس حماية مصر.. ولن ننسى أبناءنا الشهداء

    شهد الرئيس عبد الفتاح  السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.
    وافتتح الرئيس السيسي حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية،وبدأ الحفل  بالنشيد الوطني.

وقال الرئيس السيسي :" محتاج دعمكم في تجهيز ناس لإدارة الدولة المصرية ليس فقط في الرئاسة بل في كل التخصصات".

وأضاف :"مينفعش نجيب حد يجرب ويتعلم في مصر، الناس اللي اشتغلت 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديه الخبرة التي تؤهله لتولية المسؤولية".

وأوضح أن "مصر مش عقيمة لتنتج واحد أحسن مني ميه مرة ويتحمل المسؤولية محتاج دعم الشعب المصري ولن يتحمل المسؤولية وإدارة البلاد أي مغرض أو خاين أو مجرم ومش هنسمح اننا ندي بلدنا لناس مش مؤهلين".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "لقد أثبتت التجارب والدروس التي مرت بها المنطقة والعالم أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها.. وفي هذا الإطار تمثل القوات المسلحة المصرية الركزية الأساسية للأمن القومي بما تضطلع به من مسؤولية حماية الوطن وصون استقراره فهي درع الوطن وسيفه

كما قال الرئيس السيسي إننا نقف بقوة من أجل حماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنها، متابعا: مش معقول نسمح بأن يتم المساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

واضاف الرئيس السيسي  أوجه رسالتي للجميع في الخليج لإيقاف الحرب، ولكن بغض النظر عن رسالتي مصر هتنفذ إي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها طبقا لتوجيهات جلالة الملك سليمان وولي العهد السعودي.

استرسل: الدفاع عن السعودية يتطلب من البرلمان المصري تصديق واتمني أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للتصديق بهذا التفويض، قئلا: “انا بتكلم مش عشان نهاجم أو نحارب بل نحن نسعى للدفاع فقط”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أن التماسك الوطني ووحدة الصف والوعي بحقائق الأمور ستظل عوامل حاسمة في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته وإنجازاته.

ولفت الرئيس السيسي لأسر الشهداء وذوي المصابين إلى أن مصر لن تنسى أبدًا أبناءها المخلصين، مشددًا على أن الدولة ستظل حريصة على رعايتهم وتقديرهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للشعب، قائلا:" انا محتاج دعمكم في تجهيز ناس لإدارة الدولة المصرية ، مينفعش نجيب حد يجرب في مصر، اللي اشتغل 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديه الخبرة التي تؤهله على تحمل المسؤولية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية: " مصر مش عقيمة لتنتج واحد أحسن مني ميه مرة ويتحمل المسؤولية محتاج دعم الشعب المصري ولن يتحمل المسؤولية أي مغرض أو خاين أو مجرم ومش هنسمح إننا ندي بلدنا لناس مش مؤهلين".

واسترسل: " بقول الكلام دا قبل مدة نهاية رئاستي بـ 40 شهرا عشان محدش يزايد ويقول بيجهز حد من أهله وأقاربه، الدولة المصرية كبيرة اوي ولا يليق بها تلك الأمور".

السيسي الرئيس السيسي السعودية القوات المسلحة

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