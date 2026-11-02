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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بلجيكا يصل إلى القصر الملكي لتقديم استقالة حكومته

رئيس وزراء بلجيكا يصل إلى القصر الملكي لتقديم استقالة حكومته
رئيس وزراء بلجيكا يصل إلى القصر الملكي لتقديم استقالة حكومته
أ ش أ

 أفادت وسائل إعلام محلية في بلجيكا اليوم /الاثنين/ بأن رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، وصل إلى القصر الملكي؛ لتقديم استقالة حكومته إلى الملك فيليب، وذلك عقب تعثر مساعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه يتعين على الحكومة توفير 10 مليارات يورو للالتزام بحدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي .. وقد بلغ عجز الميزانية 5% في العام الماضي، في حين تسمح القواعد الأوروبية بعجز لا يتجاوز 3%.

كما يبلغ الدين العام البلجيكي أكثر من 735 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النسبة المسموح بها هي 60%.

ونظرا للفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الحكومية، مما يضطر بلجيكا إلى دفع مبالغ أكبر للوفاء بالتزامات ديونها.

وفي حال قبول الملك للاستقالته، فسيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة .. كما يمكن للملك رفض الاستقالة، أو إرجاء البت فيها.

وسائل إعلام محلية في بلجيكا رئيس الوزراء بارت دي ويفر القصر الملكي استقالة حكومته إلى الملك فيليب

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