كوريا الجنوبية: نسعى للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن نقل قاعدة "جوانجو" الجوية

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين سعيها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن نقل قاعدة "جوانجو" الجوية، مستهدفة الانتهاء من صياغة الاتفاق بحلول نهاية عام 2026 الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تشونج بين نا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - إن سول تجري مباحثات مع واشنطن بشأن خطة لإدراج النقل المؤقت للمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في قاعدة "جوانجو" الجوية ضمن الاتفاق الشامل المتعلق بنقل القواعد الجوية المشتركة بين البلدين.

وأضافت تشونج أن الحكومة تنسق بشكل وثيق مع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لضمان عدم تعارض المشروع مع خطط إنشاء مجمع صناعي وطني في المنطقة، مشيرة إلى أن سول ستسعى إلى الحصول على مصادقة البرلمان على الاتفاق وإتمام نقل المنشآت الأمريكية وإعادة الأراضي المخصصة للجيش الأمريكي في أقرب وقت ممكن.

وتعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ عام 2021 على إبرام اتفاق شامل يحدد المبادئ والإجراءات المشتركة لنقل القواعد الجوية التي يتشارك البلدان في تشغيلها وهي قواعد "دايجو" و"جوانجو" و"تشونججو" و"جيمهاي" و"سوون"، إلا أن المفاوضات تعثرت بعدما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية نسختها من مسودة الاتفاق في نوفمبر 2025.

وشهدت المباحثات بشأن صياغة الاتفاق تقدما خلال الفترة الأخيرة، فيما تستهدف الحكومة الكورية الجنوبية الانتهاء من النص النهائي للاتفاق الشامل بحلول نهاية العام الجاري.

وتخطط الحكومة لنقل قاعدة "جوانجو" الجوية إلى مدينة "موان"، وذلك تمهيدا لإفساح المجال أمام إنشاء مجمع متخصص في صناعة أشباه الموصلات بمنطقة "جولا" مع نقل منشآت القاعدة مؤقتا بما فيها المنشآت العسكرية الأمريكية إلى قاعدة أخرى بحلول منتصف عام 2028.