إيليانا إيوتوفا تفوز بانتخابات رئاسة بلغاريا

فازت إيليانا إيوتوفا في الانتخابات الرئاسية البلغارية، لتصبح سابع رئيس لبلغاريا وأول امرأة تُنتخب لتولي هذا المنصب، بعد حصولها على 57.58% من الأصوات في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 99.95% من محاضر مراكز الاقتراع، حصول يوتوفا ونائبها كيريل فالتشيف على مليون و93 ألفا و564 صوتا، مقابل 749 ألفا و543 صوتا، بنسبة 39.46%، لمنافسيهما أندري جيوروف وجورجي كانديف.

ومن المقرر أن تبدأ إيليانا إيوتوفا ولايتها الرئاسية الجديدة، التي تمتد خمس سنوات، في 22 يناير 2027.

وقالت إيوتوفا، في أول تصريحات لها عقب إعلان فوزها، إن الناخبين اختاروا نهج الحوار و التعاون بدلا من الانقسام السياسي، مؤكدة أن المواطنين أيدوا اتخاذ القرارات عبر التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة بدلا من المواجهة.

وأضافت أن نتائج الانتخابات، تعكس رغبة الشعب في تعزيز الاستقرار و التوصل إلى قرارات تستند إلى الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات.

وفازت إيوتوفا في 28 دائرة انتخابية، فيما تصدر منافسها جيوروف النتائج في ثلاث دوائر، بينها دائرتان في العاصمة صوفيا، كما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات نحو 27%.

من جهته، قال نائب الرئيس المنتخب كيريل فالتشيف إن تعزيز العلاقات مع الجاليات البلغارية في الخارج سيكون من بين أولوياته، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب.

ووصف رئيس الوزراء رومن راديف نتيجة الانتخابات بأنها تأكيد على صحة المسار الذي تتبعه الحكومة، مؤكدا أن النتيجة ستدفع الإدارة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات أكثر حسما، فيما اعتبر أن البلغاريين اختاروا "المستقبل والسلام والاستقرار".