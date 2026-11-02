إندونيسيا تطرح ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول "آسيان"

طرحت إندونيسيا ثلاث خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، مؤكدة أهمية التضامن الإقليمي في ترسيخ الأمن و دعم ازدهار دول المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع الإندونيسي ريتشارد تارولي هورجا تامبوبولون، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث عشر لوزراء دفاع دول آسيان وشركائهم، الذي عُقد في مدينة سيبو بالفلبين، إن التضامن يمثل ركنا أساسيا للأمن الإقليمي، فيما يشكل الأمن قاعدة لازدهار دول المنطقة.

وأوضح تامبوبولون، أن أولويات إندونيسيا لتعزيز التعاون الدفاعي ترتكز على توسيع التبادلات بين الأفراد والتدريبات المشتركة، وتحويل أطر التعاون إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز العلاقات الدفاعية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن المناورات والتدريبات المشتركة تسهم في تطوير القدرات العسكرية للدول المشاركة، إلى جانب تعزيز الروابط بين القيادات و العناصر العاملة في المجال الدفاعي.

وأضاف أن توثيق العلاقات بين المؤسسات والأفراد المعنيين بالدفاع من شأنه دعم العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة وفتح آفاق أوسع للتعاون الدفاعي، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.