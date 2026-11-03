قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
مصطفى يونس: الأهلي محتاج أبناء النادي مش اللي بيلعبوا للملايين
وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية تقصف جزيرة قشم الإيرانية الليلة
ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة
موافقة أمريكية لإنتاج دواء جنيس للوقاية من فيروس الإيدز.. سعره وموعد طرحه
بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي
20 ألف صوت.. المحكمة العليا ترفض طلبا لترامب بشأن الانتخابات في كاليفورنيا
إجلاء آلاف السكان في فلوريدا بعد فيضانات مفاجئة وتحذيرات من أمطار قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الاتحاد السكندري يحدد أولوياته في الميركاتو الشتوي

حمزة الجمل
حمزة الجمل
باسنتي ناجي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن بدأ نادي الاتحاد السكندري، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، التحضير لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة.

الاتحاد السكندري

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي حد،  مركزين على رأس أولويات التدعيم خلال الميركاتو الشتوي، هما المهاجم الصريح وصانع الألعاب (رقم 10).

واختتم، تتابع إدارة الاتحاد السكندري والجهاز الفني أكثر من لاعب في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة لتدعيم الفريق في يناير المقبل.

حمزة الجمل الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

نتنياهو

بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا

رمضان صبحى

موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي

تحطم طائرة

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة

خلف الحبتور

خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة

ترشيحاتنا

خبراء يطالبون بتكامل عربي في مشروعات المياه والطاقة وحشد الاستثمارات طويلة الأجل بـ«منتدى القاهرة 2026»

خبراء يطالبون بتكامل عربي في مشروعات المياه والطاقة وحشد الاستثمارات طويلة الأجل بـ«منتدى القاهرة 2026»

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» في إيطاليا

جهاز "مستقبل مصر":

جهاز "مستقبل مصر": منظومة متكاملة تضمن شفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل بالجهاز

بالصور

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

بعد طرح جيتور T2 i-DM.. سعر ومواصفات 5 سيارات صينية بتصميم صندوقي في مصر

5 سيارات صينية
5 سيارات صينية
5 سيارات صينية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد