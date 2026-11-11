أخبار السيارات | عرض سيارة مرسيدس موديل 2010 للبيع مقابل 6 ملايين دولار.. تحقيق أمريكي في ايرباجز فورد إكسبلورر يشمل 1.2 مليون سيارة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت بيانات تراخيص المركبات في مصر خلال أكتوبر 2026 عن استمرار حضور السيارات العاملة بتقنيات الطاقة الجديدة، سواء السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي، أو السيارات الكهربائية بالكامل، مع ظهور منافسة بين عدد من العلامات التجارية الصينية والعالمية على صدارة هذه الفئات.

فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) تحقيقًا أوليًا يشمل نحو 1,236,155 سيارة من طراز «فورد إكسبلورر»، يغطي سنوات الموديلات من 2021 حتى 2026، عقب تسجيل بلاغات عن إصابات بحروق خطيرة ناتجة عن انتفاخ الوسائد الهوائية الجانبية أثناء الحوادث.

تستعد دار المزادات العالمية «RM سوثبيز» لتقديم آخر نسخة تم تصنيعها من السيارة الفائقة «مرسيدس-بنز SLR ماكلارين ستيرلينج موس» موديل 2010 في مزاد علني مخصص، بتوقعات سعرية تتجاوز حاجز 6 ملايين دولار أمريكي.

تستعد شركة «تسلا» الأمريكية لإضافة نوبة عمل جديدة في مجمعها الصناعي «جيجافاكتوري تكساس»، بهدف زيادة وتيرة إنتاج شاحنتها الكهربائية «سايبرتراك» وتلبية طلبات المتأخرات قبل إيقاف تصنيعها رسميًا.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.