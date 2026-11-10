السيارات الهجينة والكهربائية تعزز حضورها في مصر.. BYD تتصدر الهجينة وجيلي الكهربائية

كشفت بيانات تراخيص المركبات في مصر خلال أكتوبر 2026 عن استمرار حضور السيارات العاملة بتقنيات الطاقة الجديدة، سواء السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي، أو السيارات الكهربائية بالكامل، مع ظهور منافسة بين عدد من العلامات التجارية الصينية والعالمية على صدارة هذه الفئات.

ووفقا لتقرير مؤسسة الأهرام، استنادا إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، تصدرت بي واي دي قائمة السيارات التي تعمل بالكهرباء والبنزين خلال أكتوبر، بعدما سجلت 511 سيارة، لتأتي في المركز الأول بين العلامات التجارية العاملة بهذه التقنية.

وجاءت سواست في المركز الثاني بإجمالي 350 سيارة، بينما احتلت ديبال المركز الثالث بعدد 311 سيارة، تلتها دي إف إس كيه في المركز الرابع بإجمالي 216 سيارة.

وحلت علامة آي سي إيه يو آر في المركز الخامس بعدما سجلت 165 سيارة خلال الشهر، وفقا للأرقام الواردة بالتقرير.

وتعكس هذه القائمة تنوع العلامات التجارية التي بدأت في تعزيز حضورها ضمن فئة السيارات الهجينة، مع تزايد المنافسة بين الشركات التي تقدم حلولا تجمع بين المحركات التقليدية وأنظمة الدفع الكهربائية.

أما على مستوى السيارات الكهربائية بالكامل، فقد بلغ إجمالي المركبات التي تعمل بالكهرباء 4017 مركبة، من بينها 3380 سيارة، وهو ما يوضح اتساع قاعدة المركبات الكهربائية المرخصة في السوق المصرية.

وتصدرت جيلي قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا للسيارات الكهربائية بإجمالي 488 سيارة، تلتها بي واي دي في المركز الثاني بعدد 424 سيارة، بينما جاءت إكس بينج في المركز الثالث بإجمالي 116 سيارة.

وتكشف الأرقام عن تقارب نسبي بين جيلي وبي واي دي في صدارة قائمة السيارات الكهربائية، مع استمرار المنافسة بين العلامات التجارية التي تقدم طرازات تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه سوق المركبات المصرية نموا عاما في التراخيص، بعدما ارتفع إجمالي المركبات الزيرو إلى 86 ألفا و692 مركبة خلال أكتوبر، مقابل 76 ألفا و575 مركبة في سبتمبر، بنسبة زيادة 13.2%.

كما تعكس بيانات السيارات الهجينة والكهربائية تنوع اتجاهات السوق، مع وجود أكثر من تقنية للدفع أمام المستهلكين، سواء من خلال السيارات التي تجمع بين البنزين والكهرباء أو المركبات الكهربائية بالكامل.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن المنافسة في سوق السيارات لم تعد مقتصرة على السيارات التقليدية، وإنما امتدت إلى تقنيات الدفع الجديدة، التي أصبحت حاضرة بقوة في قوائم التراخيص خلال الفترة الأخيرة.