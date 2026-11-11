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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية
الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لتعوض جزءا من خسائر الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب بيانات تضخم جاءت أعلى من التوقعات وتصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.22% إلى 4,041.67 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.48% إلى 4,049.52 دولار.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 52.37 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1,566.42 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1,044.25 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1,039.25 دولار، بينما زاد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى 102.27.

وكان الذهب قد تعرض لضغوط قوية خلال الجلسة السابقة، متراجعا بنسبة 2.6% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر، التي تجاوزت التوقعات، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع عبر مختلف آجال الاستحقاق، وعزز مكاسب الدولار مع إعادة المستثمرين تقييم مسار أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الأسواق حاليا إلى ترجيح رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، في تحول يعزز الضغوط على الذهب الذي لا يدر عائدا، إذ تزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعدن بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة من الضغوط على المعدن النفيس، إذ قالت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنها ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس إضافية، وربما بوتيرة أسرع من الزيادات التدريجية التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

كما أشار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، ما عزز المخاوف من اتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر للسيطرة على التضخم وإعادته إلى مستوياته المستهدفة.

ارتفعت أسعار الذهب التعاملات الآسيوية النقدية الأمريكية

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