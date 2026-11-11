قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
وزير الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي
مدير مركز المتوسط للدراسات: نتنياهو يعيش مأساة سياسية.. ويسعى لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
أوروبا تسعى لكسر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية داخل الناتو.. الذكاء الاصطناعي سلاح الاستقلال العسكري
أغلبية الأمريكيين يريدون إنهاء حرب إيران.. هل يتحرك الكونجرس الجديد لوقفها؟
روسيا: الدفاع الجوي أسقط 1085 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
محافظ الجيزة يبحث طلبات المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين والاستثماريتين بأبو رواش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: جماعات التطرف جعلت الولاء للتنظيم فوق الوطن والأسرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حذر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، من الأفكار التي تتبناها الجماعات المتطرفة لتبرير الخروج على الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن هذه الجماعات أساءت توظيف مفهوم «الولاء والبراء» من خلال تأويلات دينية مغلوطة، حولته من مسألة فقهية تتعلق بالأحكام الشرعية إلى وسيلة لترسيخ الانغلاق والتكفير وقطع الروابط الإنسانية والوطنية.

وأوضح الأزهري، في مقال تحليلي باللغة الإنجليزية نشرته جريدة «Egyptian Gazette»، أن الفكر المتطرف يقوم على مجموعة من الأفكار المترابطة، تبدأ بالتكفير والحاكمية، مرورًا بمفهوم الجاهلية والفرقة الناجية والولاء والبراء والاستعلاء بالإيمان، وصولًا إلى حتمية الصدام والتمكين، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضم نحو 35 مفهومًا تتطلب دراستها وتفكيكها بالاستعانة بعلوم الشريعة وأصول الفقه والمنطق.

وأضاف أن فكرة التكفير تمثل نقطة محورية في هذه المنظومة، إذ تتفرع عنها أفكار أخرى تستخدمها الجماعات المتطرفة لتبرير مواقفها وممارساتها.

الأزهري: التطرف يستغل الدين لتبرير خلل نفسي

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الإرهاب لا يرتبط بالدين في حد ذاته، وإنما قد ينشأ عن اضطرابات نفسية تدفع صاحبها إلى البحث عن غطاء فكري أو ديني يمنح سلوكه المدمر مبررًا زائفًا.

ولفت إلى أن ظاهرة التطرف شهدت تغيرًا في وسائل نشرها؛ فبعدما اعتمدت الجماعات خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على الخطب الدينية والأشرطة والكتيبات لاستقطاب الشباب، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مجالًا رئيسيًا لبث الأفكار المتشددة، عبر محتوى سريع ومشحون بالكراهية والاحتقان.

كيف حرّفت الجماعات المتطرفة مفهوم الولاء والبراء؟

وأوضح الأزهري أن الجماعات المتطرفة أعادت تقديم مفهوم الولاء والبراء بصورة منحرفة، بحيث يصبح الانتماء المطلق للتنظيم مقدمًا على سائر الروابط، بما فيها الوطن والأسرة والمرجعيات العلمية، وهو ما يؤدي إلى عزل المنتمين إليها عن محيطهم الاجتماعي والفكري.

وأكد أن هذه الجماعات تستند إلى فهم غير منضبط لبعض الآيات القرآنية، وتفسرها بعيدًا عن سياقاتها ومقاصدها، لتصوير المجتمع باعتباره منقسمًا بين جماعة واحدة تدعي امتلاك الحقيقة وسائر الناس الذين تتهمهم بالكفر أو الضلال.

وأضاف أن هذا التصور يرسخ الطاعة المطلقة لقادة التنظيمات، ويجعل الصدام مع المجتمع والدولة نتيجة تبدو حتمية داخل منظومتهم الفكرية، رغم أن الغاية من اختلاف الشعوب والقبائل، كما جاء في القرآن الكريم، هي التعارف والتعاون، لا التناحر والصراع.

واستشهد الأزهري بتفسيرات عدد من العلماء، من بينهم الإمام فخر الدين الرازي والإمام الطاهر بن عاشور، موضحًا أن أحكام الموالاة لا يجوز تحويلها بصورة مطلقة إلى أحكام بالتكفير والخروج من الإسلام، وأن التعامل مع هذه المسائل يستلزم فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية وسياقاتها ومراتبها.

«الوطن حفنة تراب».. أخطر نتائج الفكر المتطرف

وحذر وزير الأوقاف من أن بعض التيارات المتشددة تسعى إلى انتزاع ارتباط الشباب بأوطانهم وأسرهم ومؤسساتهم العلمية، لإحلال الولاء للتنظيم محل هذه الروابط الطبيعية، وقد يصل الأمر إلى دفع بعض المنتمين إليها إلى الإساءة لوالديهم أو الاعتداء عليهم لإثبات ولائهم للجماعة.

وأشار إلى أن مقولة إن الوطن ليس سوى «حفنة تراب»، المنسوبة إلى فكر سيد قطب، تعكس أحد التصورات التي جرى توظيفها لتقديم الانتماء العقائدي الضيق على الانتماء الوطني، بما يمهد لتبرير ممارسات خطيرة تصل إلى الاعتداء على الوطن والأسرة.

وفي المقابل، استشهد الأزهري بقول الله تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»، مؤكدًا أن الاختلاف في الاعتقاد لا يلغي واجب المعاملة بالمعروف، ولا يبرر قطع الروابط الأسرية أو الاعتداء على الآخرين.

واختتم وزير الأوقاف بالتأكيد على أهمية تعليم العلوم الشرعية وفق منهج علمي رصين، يربط النصوص بأدلتها وسياقاتها، ويحميها من التأويلات المتعسفة، مع ترسيخ المقاصد الأساسية للدين، وهي عبادة الله وتزكية النفس وعمارة الأرض، باعتبارها ركائز لمواجهة الفكر المتطرف وصيانة وعي المجتمع.

أسامة الأزهري الولاء والبراء جماعات التطرف الفكر التكفيري الإرهاب والتطرف حماية الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

ترشيحاتنا

ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث

ترامب: الديمقراطيون فشلوا فشلا ذريعا في محاولة عزل وزير الدفاع

المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية

4 ملايين طبيب وكفاءة صحية بالخارج.. كيف تستعيد الدول العربية خبراتها المهاجرة؟

جوتيريش يشيد بتنظيم تركيا رفيع المستوى لقمة (كوب 31)

جوتيريش يشيد بتنظيم تركيا رفيع المستوى لقمة (كوب 31)

بالصور

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية
وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد