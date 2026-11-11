وزير الأوقاف: جماعات التطرف جعلت الولاء للتنظيم فوق الوطن والأسرة

حذر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، من الأفكار التي تتبناها الجماعات المتطرفة لتبرير الخروج على الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن هذه الجماعات أساءت توظيف مفهوم «الولاء والبراء» من خلال تأويلات دينية مغلوطة، حولته من مسألة فقهية تتعلق بالأحكام الشرعية إلى وسيلة لترسيخ الانغلاق والتكفير وقطع الروابط الإنسانية والوطنية.

وأوضح الأزهري، في مقال تحليلي باللغة الإنجليزية نشرته جريدة «Egyptian Gazette»، أن الفكر المتطرف يقوم على مجموعة من الأفكار المترابطة، تبدأ بالتكفير والحاكمية، مرورًا بمفهوم الجاهلية والفرقة الناجية والولاء والبراء والاستعلاء بالإيمان، وصولًا إلى حتمية الصدام والتمكين، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضم نحو 35 مفهومًا تتطلب دراستها وتفكيكها بالاستعانة بعلوم الشريعة وأصول الفقه والمنطق.

وأضاف أن فكرة التكفير تمثل نقطة محورية في هذه المنظومة، إذ تتفرع عنها أفكار أخرى تستخدمها الجماعات المتطرفة لتبرير مواقفها وممارساتها.

الأزهري: التطرف يستغل الدين لتبرير خلل نفسي

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الإرهاب لا يرتبط بالدين في حد ذاته، وإنما قد ينشأ عن اضطرابات نفسية تدفع صاحبها إلى البحث عن غطاء فكري أو ديني يمنح سلوكه المدمر مبررًا زائفًا.

ولفت إلى أن ظاهرة التطرف شهدت تغيرًا في وسائل نشرها؛ فبعدما اعتمدت الجماعات خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على الخطب الدينية والأشرطة والكتيبات لاستقطاب الشباب، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مجالًا رئيسيًا لبث الأفكار المتشددة، عبر محتوى سريع ومشحون بالكراهية والاحتقان.

كيف حرّفت الجماعات المتطرفة مفهوم الولاء والبراء؟

وأوضح الأزهري أن الجماعات المتطرفة أعادت تقديم مفهوم الولاء والبراء بصورة منحرفة، بحيث يصبح الانتماء المطلق للتنظيم مقدمًا على سائر الروابط، بما فيها الوطن والأسرة والمرجعيات العلمية، وهو ما يؤدي إلى عزل المنتمين إليها عن محيطهم الاجتماعي والفكري.

وأكد أن هذه الجماعات تستند إلى فهم غير منضبط لبعض الآيات القرآنية، وتفسرها بعيدًا عن سياقاتها ومقاصدها، لتصوير المجتمع باعتباره منقسمًا بين جماعة واحدة تدعي امتلاك الحقيقة وسائر الناس الذين تتهمهم بالكفر أو الضلال.

وأضاف أن هذا التصور يرسخ الطاعة المطلقة لقادة التنظيمات، ويجعل الصدام مع المجتمع والدولة نتيجة تبدو حتمية داخل منظومتهم الفكرية، رغم أن الغاية من اختلاف الشعوب والقبائل، كما جاء في القرآن الكريم، هي التعارف والتعاون، لا التناحر والصراع.

واستشهد الأزهري بتفسيرات عدد من العلماء، من بينهم الإمام فخر الدين الرازي والإمام الطاهر بن عاشور، موضحًا أن أحكام الموالاة لا يجوز تحويلها بصورة مطلقة إلى أحكام بالتكفير والخروج من الإسلام، وأن التعامل مع هذه المسائل يستلزم فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية وسياقاتها ومراتبها.

«الوطن حفنة تراب».. أخطر نتائج الفكر المتطرف

وحذر وزير الأوقاف من أن بعض التيارات المتشددة تسعى إلى انتزاع ارتباط الشباب بأوطانهم وأسرهم ومؤسساتهم العلمية، لإحلال الولاء للتنظيم محل هذه الروابط الطبيعية، وقد يصل الأمر إلى دفع بعض المنتمين إليها إلى الإساءة لوالديهم أو الاعتداء عليهم لإثبات ولائهم للجماعة.

وأشار إلى أن مقولة إن الوطن ليس سوى «حفنة تراب»، المنسوبة إلى فكر سيد قطب، تعكس أحد التصورات التي جرى توظيفها لتقديم الانتماء العقائدي الضيق على الانتماء الوطني، بما يمهد لتبرير ممارسات خطيرة تصل إلى الاعتداء على الوطن والأسرة.

وفي المقابل، استشهد الأزهري بقول الله تعالى: «وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»، مؤكدًا أن الاختلاف في الاعتقاد لا يلغي واجب المعاملة بالمعروف، ولا يبرر قطع الروابط الأسرية أو الاعتداء على الآخرين.

واختتم وزير الأوقاف بالتأكيد على أهمية تعليم العلوم الشرعية وفق منهج علمي رصين، يربط النصوص بأدلتها وسياقاتها، ويحميها من التأويلات المتعسفة، مع ترسيخ المقاصد الأساسية للدين، وهي عبادة الله وتزكية النفس وعمارة الأرض، باعتبارها ركائز لمواجهة الفكر المتطرف وصيانة وعي المجتمع.