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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النشاط.. ردد 3 كلمات كل يوم وسترى العجب والقوة في بدنك

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء النشاط، يبحث الكثير عن دعاء النشاط عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث يعاني الكثير من الكسل والخمول، ربما لقلة النوم أو السهر الكثير وقت الليل، او أنه لم يستعن بالله.

الكسل والخمول آفة يعاني منها البعض، وهي صفة مذمومة لها أسبابها الكثيرة، أبرزها وهي البعد عن الله وضعف الإيمان وبالتالي يصاب الإنسان بالتخاذل والكسل، لذا يجب المواظبة على ترديد الأذكار يوميا صباحا ومساء وتخصيص ورد يومي من القرآن الكريم، والصلاة في وقتها وعدم تأخيرها او تسويفها كما يفعل الشيطان مع المسلم، والكسل والخمول عواقبهما وخيمة يجب الإقلاع عنهما فورا وعدم الاستسلام لهما.

وإلى جانب الذكر لعلاج الكسل والخمول عليك بدعاء الكسل والخمول واطلب من الله عز وجل أن يعينك على ذلك، وهناك أدعية لعلاج الكسل والخمول رددها أهل الفضل ومستحابة بإذن الله، لذلك يقدم موقع صدى البلد دعاء النشاط.

 

دعاء النشاط

اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال.

 

دعاء يجعلني نشيطا

أوصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة، أن تردد 3 كلمات قبل النوم، علينا جميعا أن نرددها؛ حتى تجعلك نشيطا في اليوم التالي، ولديك همة على أداء كل عمل صعب.

١- سبحان الله 33 مرة.

٢- الحمد لله 33 مرة.

٣- الله أكبر 34 مرة.

 

دعاء النشاط والقوة

ربّي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كلّ أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصّمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرّشد، ونجّني من كل ضيقٍ ونكد.

اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ بر، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا هي لك رضىً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

ربّنا أفرغ علينا صبرًا وتوفّنا مسلمين وألحقنا بالصّالحين وأفوّض أمري إلى الله، إنّ الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على سيّدنا محمّد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلّم.

دعاء النشاط والقوة قبل النوم

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل، والمغرم والمأثم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال).

عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنسان والجان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث.

عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقرأ يا جابر، قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا نبي الله؟ فقال: اقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما).

عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنسان والجان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

 

دعاء يجلب النشاط

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل، والمغرم والمأثم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال).

وعن ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ فقال: بلى يا نبي الله، فقال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين).

ومن القرآن فيتم الاستعاذة من خلال قراءة المعوذتين سورتي الفلق والناس، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس).
عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المساء يقول: (أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير تلك الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل وفتنة الدنيا والكبر وعذاب القبر)، ويستحب أن يكرر في الصباح والمساء.
يارب إني أعوذ بك من الكسل، والعجز، والبخل، والجبن، والقسوة، والغفلة، والهرم، والعيلة، والمسكنة، والذلة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، والفسوق والشرك، والنفاق والشقاق، والرياء والسمعة، وأعوذ بك من البكم والصمم، والجذام والجنون، والبرص وسيئ الأسقام.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال).

عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقرأ يا جابر، قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا نبي الله؟ فقال: اقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما).

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث.

دعاء يجلب النشاط دعاء النشاط والقوة دعاء يجعلني نشيط دعاء النشاط دعاء النشاط والقوة قبل النوم

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