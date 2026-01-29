جمال الزهيري: الدوري المصري تحول إلى دوري شركات.. فيديو

أكد جمال الزهيري الناقد الرياضي، وجود العديد من علامات الاستفهام حول خسارة فريق بيراميدز نقطتين عقب عودة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، معربًا عن دهشته من المستوى والأداء الذي ظهر به الفريق خلال المباريات الأخيرة، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرات فنية كبيرة.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن بيراميدز يبالغ في الاعتراض على بعض الأخطاء التحكيمية أثناء مبارياته، مشيرًا إلى أن هذه الاعتراضات تؤثر سلبًا على تركيز اللاعبين داخل الملعب، ما ينعكس في النهاية على الأداء العام ونتائج الفريق، مؤكدًا أن التلويح بالانسحاب من البطولة لا يصب مطلقًا في مصلحة النادي.

وأشار الزهيري إلى أن خسارة بيراميدز نقطتين في أول مباراة له بعد العودة من فترة التوقف كانت أمرًا غير متوقع على الإطلاق، مؤكدًا أن أحدًا لم يكن يتخيل هذا السيناريو، خاصة في ظل طموحات الفريق بالمنافسة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن فريق بتروجت تأثر برحيل عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات، وهو ما كان من المفترض أن يمنح بيراميدز أفضلية فنية.

وتحدث الزهيري عن سياسة التعاقدات، مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن تبرم الأندية الكبيرة صفقات جديدة في كل نافذة انتقالات، مشددًا على أهمية التعاقد وفقًا للإمكانات المادية والاحتياجات الفعلية لبعض المراكز فقط، دون اندفاع غير محسوب.

وعن الجدل الدائر بشأن تبادل حراسة مرمى النادي الأهلي بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أكد الزهيري أن المنطق الكروي يفرض حسم هذا الملف، موضحًا أنه لا يجوز وجود حارس مرمى أساسي دون تجديد تعاقده، قائلًا: «إما أن يتم تجديد عقده أو يرحل»، مضيفاً أنه في حال اعتماد الجهاز الفني للأهلي على الحارس الثاني بشكل أساسي، فعلى الحارس الأساسي البحث عن فرصة أخرى.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، شدد الزهيري على أن تأهل منتخب مصر من دور المجموعات في كأس العالم يعد أمرًا إجباريًا وليس اختياريًا، في ظل تقارب مستويات المنتخبات داخل المجموعة، مؤكدًا أن مجموعة منتخب مصر في المتناول، لكنها تتطلب تركيزًا واستعدادًا قويًا.

وأعرب الزهيري عن أمله في اندماج الأندية الشعبية مع أندية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وجود شركات كبرى ترعى الأندية أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة بعد تحول الدوري المصري إلى ما يشبه «دوري الشركات»، مشيرًا إلى أن هذا الدمج سيوفر سيولة مالية تساعد الأندية على الاستقرار والنمو.

وأكد الزهيري موافقته على فكرة دمج الأندية الشعبية مع أندية الشركات، معتبرًا أنها خطوة مهمة لحل الأزمات المالية التي تعاني منها العديد من الأندية، مؤكداً أن هناك شركة سعودية كانت ترغب في الاستثمار داخل نادي الإسماعيلي، إلا أن الأزمات الإدارية التي يعاني منها النادي حالت دون إتمام هذه الخطوة، ما يعكس تأثير المشكلات الإدارية على ضياع فرص استثمارية مهمة.

