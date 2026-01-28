قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يواجه الجونة في الجولة الـ16 من الدوري المصري

رباب الهواري

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة مواجهة قوية تجمع نادي بيراميدز مع الجونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

موعد المباراة وملعب اللقاء

من المقرر أن تُقام المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، وتبدأ صافرتها في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويأمل بيراميدز والجونة في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقع كل فريق على جدول الترتيب.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل نادي بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم، مما يعكس استقرار الأداء تحت قيادة الجهاز الفني للفريق.

على الجانب الآخر، يحل فريق الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، ويطمح الفريق في تحقيق مفاجأة أمام بيراميدز لتعزيز موقفه في جدول البطولة وتجنب التراجع إلى المراكز الأخيرة.
 

القناة الناقلة للمباراة
 

سيتم بث المباراة على قناة أون سبورت 1، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء يضم نخبة من خبراء كرة القدم لمناقشة التشكيل المتوقع وأبرز اللاعبين المؤثرين في المباراة.

طموحات الفريقين

يبحث بيراميدز عن استمرار النتائج الإيجابية ومواصلة الضغط على المتصدر لضمان المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة. بينما يسعى الجونة إلى تقديم أداء قوي والخروج بنقطة أو أكثر من المباراة لمواصلة مسيرة جمع النقاط الهامة والبقاء في منتصف جدول الترتيب.

المباراة تعد من أبرز مواجهات الجولة، حيث تجمع بين فريق يسعى لتعزيز مركزه ضمن الصدارة وآخر يبحث عن مفاجأة تضمن له الاستقرار في المنافسة


 

