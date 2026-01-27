قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
رياضة

بعد انتقاله من بيراميدز.. عبدالرحمن مجدي يظهر للمرة الأول بتدريبات الاتحاد |شاهد

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام  صورة من الظهور الأول لعبد الرحمن مجدي في تدريبات الاتحاد السكندري عقب انتقاله من بيراميدز، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن مجدى لاعب نادى بيراميدز ، والذى يُجيد اللاعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

جاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة الكابتن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق وتامر مصطفى المدير الفني للفريق.

وقد كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عن تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، قال السقا: "ستكون هناك صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، ونعمل على التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري".

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

أسعار الذهب اليوم

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الذهب

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

نفي

حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

