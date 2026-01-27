بعد انتقاله من بيراميدز.. عبدالرحمن مجدي يظهر للمرة الأول بتدريبات الاتحاد |شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام صورة من الظهور الأول لعبد الرحمن مجدي في تدريبات الاتحاد السكندري عقب انتقاله من بيراميدز، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن مجدى لاعب نادى بيراميدز ، والذى يُجيد اللاعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

جاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة الكابتن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق وتامر مصطفى المدير الفني للفريق.

وقد كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عن تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، قال السقا: "ستكون هناك صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، ونعمل على التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري".