الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد السكندري يدرس ضم محمد شريف لتعزيز الهجوم في الميركاتو الشتوي

محمد شريف
محمد شريف
حمزة شعيب

 

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عن تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، قال السقا: "ستكون هناك صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، ونعمل على التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري".

وأضاف المدير الرياضي: "إمكانية التعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي واردة، كما أن خيار التعاقد مع مهاجم أجنبي مطروح أيضًا"، مشددًا على أن الصفقة لم تحسم بعد.

وأشار السقا إلى أن الأمور متساوية في الوقت الحالي، قائلًا: "محمد شريف ليس قريبًا بنسبة 99% من الانضمام إلى الاتحاد، فالأمور متساوية حتى الآن"، مؤكدًا أن رغبة اللاعب تُعد العامل الحاسم في اتخاذ القرار النهائي.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الاتحاد السكندري لتعزيز خط هجومه بعد ضم صانع ألعاب بيراميدز رسميًا، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري المصري.

الاتحاد السكندري الأهلي محمد شريف

