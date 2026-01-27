قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - باسكال فيري - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة مباراة الجونة ، مدافع الفريق أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على ثلاثة إنذارات.