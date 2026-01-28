الدوري المصري.. حسام عبد المجيد يضيف الهدف الثاني للزمالك أمام بتروجيت

أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لصالح فريق الزمالك فى الدقيقة 37 أمام بتروجيت من ركلة جزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك فى الدقيقة 36 بعدما تعرض عدي الدباغ لعرقلة داخل منطقة الجزاء لفريق بتروجيت.

وفرض فريق الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء أمام بتروجيت في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز عدي الدباغ هدف تقدم الزمالك في شباك بتروجت بعد تمريرة رائعة من ناصر منسي وضعت عدي الدباغ في انفراد تام بالمرمى انهاه بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

وكاد أحمد شريف أن يشكل خطورة على مرمى حارس بتروجيت فى الدقيقة 24 بعدما سدد كرة قوية مرت إلي جوار المرمي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.