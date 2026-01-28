عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري

أحرز الفلسطيني عدي الدباغ هدف فريق الزمالك الأول في شباك بتروجيت، بالدقيقة 21 فى المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب فريق بتروجيت قابلها ضربة رأسية من ناصر منسي مهاجم الزمالك تصدى لها محمد صلاح حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 21، استغل الفلسطيني عدي الدباغ، هجمة مرتدة لصالح نادي الزمالك، ونجح في الانفراد بحارس بتروجيت وسدد الكرة في الشباك ليسجل هدف الزمالك الأول.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجيت، المقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع :أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.