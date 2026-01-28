سبب خروج المهدي سليمان من قائمة الزمالك بلقاء بتروجيت

خرج المهدي سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك، من قائمة الفريق لمواجهة بتروجت، بعد شكواه من إصابة عضلية تعرض لها خلال مران الفريق أمس.

وفضل الجهاز الطبي استبعاد الحارس من القائمة كإجراء احترازي، خوفًا من تفاقم الإصابة، على أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجمها ومدة غيابه عن التدريبات.

تشكيل الزمالك أمام بتروجيت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.