قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انتقاداته لرئيس لجنة الحكام.. شوبير يوجه رسالة لـ محمود البنا

شوبير
شوبير
علا محمد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، بشأن الانتقادات الأخيرة التي وجهها الحكم السابق محمود البنا لرئيس لجنة الحكام الكولومبي أوسكار رويز.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية، إن الأمور بدأت تأخذ طابعًا شخصيًا، محذرًا من أن هذا الأسلوب لا يتوافق مع أخلاق الوسط الرياضي وروح المنافسة.

واضاف شوبير: "فيه نقطة عايز أقولها الحقيقة لإني بدأت أتابع تصريحات بعض الحكام اللي اعتزلوا زي محمود البنا، وأنا أزعم إني لي علاقة جيدة مع الأخوة في لجنة الحكام تسمح لي بانتقادهم وسماع وجهة نظرهم لو كانت صحيحة".

وتابع شوبير:“النقد الشخصي الذي يتبناه محمود البنا تجاه أوسكار رويز لا يخدم إلا إثارة الجدل، مشيرًا إلى ضرورة فصل الأمور الفنية عن المشاعر الشخصية”.

وأكمل شوبير: "الكابتن محمود البنا له تاريخ كبير في التحكيم المصري، ومن حقه أن يشعر بالاستياء لخروجه من القائمة الدولية، لكنه يجب أن يراعي دوره كرمز للوسط الرياضي وأن يكون النقد موضوعيًا وليس شخصيًا".

وشدد شوبير، على أن احترام قوانين وأسس لجنة الحكام يعكس مستوى الاحترافية ويعزز مصداقية الدوري المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار شوبير إلى قضية الحكم أحمد الغندور، الذي خضع لتحقيق بعد إعلان قراره تعليق الصفارة، وذلك بعد أن قررت لجنة الحكام أن يكون حكم دولي فار وليس حكم صفارة.

وختم شوبير أن الغندور بإمكانه العودة لحكم مباريات الدوري المصري والعمل على تطوير مسيرته الدولية.

الإعلامي أحمد شوبير شوبير الحكم السابق محمود البنا رئيس لجنة الحكام الكولومبي أوسكار رويز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد