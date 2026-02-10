بعد انتقاداته لرئيس لجنة الحكام.. شوبير يوجه رسالة لـ محمود البنا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، بشأن الانتقادات الأخيرة التي وجهها الحكم السابق محمود البنا لرئيس لجنة الحكام الكولومبي أوسكار رويز.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية، إن الأمور بدأت تأخذ طابعًا شخصيًا، محذرًا من أن هذا الأسلوب لا يتوافق مع أخلاق الوسط الرياضي وروح المنافسة.

واضاف شوبير: "فيه نقطة عايز أقولها الحقيقة لإني بدأت أتابع تصريحات بعض الحكام اللي اعتزلوا زي محمود البنا، وأنا أزعم إني لي علاقة جيدة مع الأخوة في لجنة الحكام تسمح لي بانتقادهم وسماع وجهة نظرهم لو كانت صحيحة".

وتابع شوبير:“النقد الشخصي الذي يتبناه محمود البنا تجاه أوسكار رويز لا يخدم إلا إثارة الجدل، مشيرًا إلى ضرورة فصل الأمور الفنية عن المشاعر الشخصية”.

وأكمل شوبير: "الكابتن محمود البنا له تاريخ كبير في التحكيم المصري، ومن حقه أن يشعر بالاستياء لخروجه من القائمة الدولية، لكنه يجب أن يراعي دوره كرمز للوسط الرياضي وأن يكون النقد موضوعيًا وليس شخصيًا".

وشدد شوبير، على أن احترام قوانين وأسس لجنة الحكام يعكس مستوى الاحترافية ويعزز مصداقية الدوري المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار شوبير إلى قضية الحكم أحمد الغندور، الذي خضع لتحقيق بعد إعلان قراره تعليق الصفارة، وذلك بعد أن قررت لجنة الحكام أن يكون حكم دولي فار وليس حكم صفارة.

وختم شوبير أن الغندور بإمكانه العودة لحكم مباريات الدوري المصري والعمل على تطوير مسيرته الدولية.