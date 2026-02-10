شوبير يطالب بعودة الإسماعيلي والمصري للعب على ملاعبهما

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2025-2026، كما تطرق إلى ملف عودة بعض الأندية للعب على ملاعبها مرة أخرى.

وفي تصريحاته الإذاعية، أكد شوبير أن الأهلي يدخل اللقاء في حالة عالية من التركيز والاستعداد، مشيرًا إلى أن مباريات الأهلي والإسماعيلي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا من القوة والندية، نظرًا للتاريخ الكبير والحساسية الجماهيرية التي تميز مواجهات الفريقين.



وأضاف شوبير: «حان الوقت لعودة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية أو استاد هيئة قناة السويس، وكذلك عودة المصري البورسعيدي للعب على أرضه من جديد»، موضحًا في الوقت ذاته أن الأهلي قد لا يكون جاهزًا نفسيًا لخوض مباريات في بورسعيد خلال السنوات المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الأندية إلى ملاعبها الطبيعية تمثل خطوة مهمة نحو عودة الجماهير بشكل تدريجي، مشددًا على أن الجمهور يظل العنصر الأهم والروح الحقيقية لكرة القدم.