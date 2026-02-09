لجنة الحكام التونسية تعترف بخطأ تحكيمي وتوقف حكم مرشحًا لكأس العالم

اعترفت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم بوقوع خطأ تحكيمي في إحدى المباريات التي أدارها أحد الحكام، مما أسفر عن تأثير مباشر في نتيجة اللقاء، وأعلنت اللجنة عن إيقاف الحكم المسؤول عن هذا الخطأ، رغم كونه أحد المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن قرار الإيقاف جاء انطلاقًا من مبدأ الاعتراف بالخطأ والسعي نحو الإصلاح، وهو النهج الذي تتبناه في عملها لضمان أعلى مستويات العدالة والاحترافية داخل الملاعب التونسية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة يعد جزءًا أساسيًا من تطوير منظومة التحكيم، وأنها لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى ضد أبرز الحكام عند ثبوت الأخطاء المؤثرة.

وأشارت لجنة الحكام إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الثقة في القرارات التحكيمية، وتحسين الأداء العام للحكام بما يخدم نزاهة المنافسات الكروية، معتبرةً أن الاعتراف بالخطأ والسعي لتداركه هما السبيل الحقيقي نحو النجاح والتقدم في أي منظومة رياضية.