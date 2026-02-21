إلهامي سمير يكشف محاولات استهداف الرموز الفنية المصرية

حل الناقد الفني إلهامي سمير، ، ضيفًا مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، حيث تحدث عن محاولات تشويه الرموز الفنية المصرية.

محاولات مستمرة لتشويه الرموز

أوضح سمير أن محاولات تشويه الرموز الفنية ستظل قائمة، مشيرًا إلى أن البعض يسعى لتشويه رموز مثل أم كلثوم وغيرها من الفنانين الكبار، رغم مكانتهم وتأثيرهم الكبير في المجتمع.

علاقة أم كلثوم بالرئيس الراحل عبد الناصر

وأشار سمير إلى أن أم كلثوم كانت تربطها صداقة قوية مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ما عزز من مكانتها الفنية والسياسية في تاريخ مصر.

عبد الحليم حافظ: صوت زمانه ومحاولات اغتيال متعددة

ورد سمير على سؤال حول عبد الحليم حافظ وما إذا كان يمثل صوت الثورة أو السلطة أو الشعب، قائلاً: "قرأت وسمعت من المقربين منه وتأكدت أنه كان صوت زمانه وعصره".

وكشف الناقد الفني أن عبد الحليم حافظ كان مستهدفًا وتعرض لأربع محاولات اغتيال، منها محاولتان في المغرب، ومحاولة في لبنان، وفي الأخيرة حاولوا منعه من تقديم أغنيات وطنية خلال إحدى حفلاته، لكنه رفض. وأضاف سمير أنه خلال الحفل تم اكتشاف أحد الأشخاص معه مسدس كاتم للصوت، وتم القبض عليه قبل تنفيذ أي محاولة.