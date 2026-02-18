بسمة بوسيل تشارك صورها بالقفطان المغربي احتفالًا بشهر رمضان 2026..شاهد

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أحدث إطلالاتها بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2026.

ونشرت بسمة بوسيل مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية قفطان مغربي يتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك.



وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.