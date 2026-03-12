القبض على سيدتين نشرتا فيديوهات رقص خادش على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بنشر فيديوهات رقص خادش.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما "لإحداهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.